Крушение Ан-26 на Украине: в чем обвинили командующего ВВС

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что причиной крушения самолета Ан-26 около города Чугуев 25 сентября, когда погибли 26 человек, могла быть посадка борта с сыном командующего воздушными силами Украины Сергея Дроздова.

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Как рассказал Кучер в эфире украинского шоу «Свобода слова», самолет с сыном высокопоставленного украинского военного получил приоритет на посадку на военном аэродроме, при этом, уже было известно, что борт с 27 офицерами и курсантами Университета воздушных сил имени И. Кожедуба был неисправен.

«Приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен», — пояснил политик.

В ответ сам Дроздов указал, что не связывался с руководителем полетов этого аэродрома и не давал ему никаких поручений относительно плана посадок.

«Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на удалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов», — сказал военный.

Командование ВВС Украины прокомментировало скандал, опровергнув версию главы Харьковской области и предположив, что слова Кучера – политический пиар или чей-то заказ.

«Кучер позорно перешел на личности и бросил вызов командиру ВВС. Он заявил, что эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26. Ложь и манипуляции!», — говорится сообщении ВВС в Facebook.

Командование также допустило свое обращение в Службу безопасности Украины с жалобой на Кучера.

Авария произошло около города Чугуев примерно в 20.45 по местному времени (совпадает с московским). Осуществляющий учебно-тренировочный полет Ан-26 с бортовым номером 5608 Вооруженных сил Украины заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной дороги — на 530-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский.

При падении самолет едва не зацепил проезжавший автомобиль. После крушения судно распалось на части и загорелось, говорится в сообщении Госслужбы Украины по ЧС. Спустя час пожар был потушен прибывшими спасателями.

При крушении выжил лишь один курсант-штурман — 20-летий Вячеслав Золочевский, он получил сотрясение мозга, травму ноги и множественные ушибы. По словам медиков, угрозы его жизни нет.

Сейчас рассматриваются четыре версии произошедшего: техническая неисправность агрегатов самолета, ошибка экипажа или руководителей полета, а также нарушения при техническом обслуживании самолета и подготовки его к полету.

Незадолго до трагедии один из пилотов самолета — 30-летний майор из Чугуева — сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем, сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — отметил собеседник издания.

Один из курсантов данного учебного заведения, наблюдавший посадку самолета с земли, уточнил, что борт разбился при заходе на третий разворот для посадки, сообщает ТСН.

«Что-то произошло с самолетом на высоте примерно 40 метров над землей. Самолет двигался со скоростью около 240 — 250 км/ч», — приводят местные СМИ слова офицеров аэродрома, наблюдавших за полетом.

Разбившемуся самолету было 43 года. В день крушения он сделал шесть вылетов.

Бортовые самописцы самолеты были найдены, их состояние удовлетворительное. Авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований уже начали процесс их дешифровки.

Трагедия произошла из-за «мнимых военных реформ» и «бардака» во власти Украины, считает депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Пресс-релиз его выступления разместили на сайте партии.

Парламентарий заявил, что в вооруженных силах Украины существуют проблемы с техническим обеспечением, которое не улучшилось в последние годы, несмотря на проведенные реформы.