Как в мае: в Москве вырос суточный прирост случаев COVID-19

В Москве число случаев коронавируса увеличилось за сутки на почти 3 тыс. человек. Всего инфекция была обнаружена у более 300 тыс. москвичей, отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса по Москве.

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По данным специалистов, за минувшие сутки у 2 884 столичных жителей тест на коронавирус дал положительный результат. Это значение является максимальным с 23 мая, тогда было выявлено 3 190 зараженных. Согласно информации штаба, суточный рост в Москве поднялся на 0,97%.

Среди новых выявленных случаев больше всего зараженных в возрасте от 18 до 45 лет — 38,6%. Также 31,1% составляют зараженные старше 46 и младше 65 лет.

Среди новых случаев коронавируса в Москве 14,8% составляют дети, 10,6% — люди от 66 до 79 лет и 4,9% — люди старше 80 лет.

За сутки в столице выздоровели 1 069 человек. За весь период эпидемии коронавируса выздоровели 252 087 москвичей, или примерно 84% от общего числа заразившихся. В то же время за сутки специалисты зафиксировали 32 летальных исхода, общее число умерших в столице составляет 5 314.

Кроме того, в оперативном штабе рассказали и о госпитализациях. Их за сутки было 896. В штабе также отметили, что на ИВЛ в больницах столицы находятся 245 человек.

Пока специалисты фиксируют рост числа зараженных, некоторые культурные центры останавливают свою работу и переносят спектакли. Так поступили «Меридиан» и «Москвич». На время удлиненных школьных каникул они приостановили работу детских кружков, а также отметили театральные постановки.

«Официально нас не закрывают, мы работаем. Но у нас отмена всех спектаклей и концертов, а также вся культурно-досуговая деятельность переведена в режим работы онлайн», — сказал представитель «Москвича» в разговоре с РБК.

В «Мерилиане» изданию подтвердили перенос нескольких спектаклей, но отметили, что это будет распространяться только на время школьных каникул. «Пока у нас с 5 по 18 октября не работают кружки, но наш культурный центр работает. Выставочный зал работает», — добавили представители этого культурного центра.

1 октября мэр Москвы издал указ, согласно которому московские предприятия должны перевести до 30% своих сотрудников на удаленный режим работы. Особенно это касается сотрудников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того, чиновник рекомендовал пожилым людям лишний раз не выходить на улицу, стараться как можно меньше посещать общественные места и без необходимости не пользоваться общественным транспортом. Помимо этого, Собянин отправил московских школьников на двухнедельные каникулы. В указе отдельно оговаривалось, что детские досуговые организации работать не будут.

Пока в школах каникулы, высшие учебные заведения продолжают работать в обычном режиме. Минобрнауки России пока не рассматривает вопрос об общем переводе вузов на дистанционное обучение.

«Университеты действуют в соответствии с ранее изданными рекомендациями Роспотребнадзора, в которых было рекомендовано студентов очно-заочной и заочной формы обучения переводить на дистанционный формат, а также не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические заболевания», — отметили в министерстве.

Решение вопроса о переводе учащихся на дистанционный формат будет решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе отдельно.

Стоит отметить, что примеру Москвы уже последовали власти Санкт-Петербурга. Накануне губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства. Беглов порекомендовал предприятиям перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

Кроме того, с 5 октября по 2 ноября в городе будет приостановлено оказание соцуслуг в полустационарной форме. Исключение составляют социально-психологические, социально-педагогические услуги, а также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, которые могут предоставляться гражданам дистанционно.