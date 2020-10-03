Тепло и сухо: сколько продлится бабье лето в Москве

В субботу, 3 октября, в Москве ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. На сайте Гидрометцентра России утверждается, что в течение дня воздух может прогреться до +19°C.

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Синоптики заверили, что днем столбики термометров в Москве зафиксируются на отметке +17… +19°C. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +5°C.

Ветер юго-восточный, его скорость достигнет 10 м/с. По Московской области температура воздуха будет колебаться от +15°C до +20°C. Но ночью в области будет холоднее — столбики термометров опустятся до +2°C.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил РИА «Новости», что погода в субботу будет теплая и сухая, но атмосферное давление будет повышенным.

По его словам, атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что выше нормы примерно на 10 мм. Относительная влажность в середине дня — около 45%.

Кроме того, специалист метеорологического центра считает, что бабье лето в Москве продлится еще примерно неделю, а затем наступит похолодание. «Бабье лето, по нашим оценкам, до 10 числа [октября] сохранится», — сказал собеседник агентства.

В это время, метеоролог центра «Фобос» считает, что в понедельник сохранится сухая и солнечная погода. «Где-то, может быть, брызнет дождь, что маловероятно», — заметил он, заверив, что в остальные дни температура воздуха будет существенно выше нормы.

В свою очередь глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин подтвердил слова Синенкова о том, что на следующей неделе на европейской части России сохранится бабье лето. Но, по его словам, затем начнется резкое похолодание.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода — и в Ленинградской области, и в Псковской, и в Новгородской», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

Он утверждает, что такая погода сложилась благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе. На западе, отметил он, находится глубокий циклон. Из его южной четверти теплый воздух поступает на европейскую часть России.

«А восточнее московского региона находится область высокого давления, то есть на территории Верхней и Средней Волги стоит большой антициклон. Эти два крупных барических образования над Западной и Восточной Европой обеспечивают в первой декаде октября превышение климатической температурной нормы на два-четыре градуса. Это будет характерно и для Москвы», — сказал собеседник агентства.

Если Синенков сказал, что дожди 5 октября маловероятны, то Варакин считает, что они все-таки будут из-за того, что эти атмосферные фронты к подойдут к центру европейской части России.

По словам главы ситуационного центра Росгидромета, сильные дожди будут на следующей неделе на севере и северо-востоке Ленинградской области, а также на юге Карелии.

«В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов», — заключил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре в целом по России. Синоптики считают, что средняя температура воздуха во втором месяце осени будет превышать норму на один-два градуса. Около нормы будет на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы», — добавили в Гидрометцентре.