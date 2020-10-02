«Учеба пострадает»: столичных учителей хотят заменить студентами

Российский профсоюз студентов поддержал инициативу о замене столичных учителей старшего возраста студентами-старшекурсниками и выпускниками педвузов. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампредседателя организации Юрий Наконечный.

Реклама

Он подчеркнул, что главной функцией студентов все же остается обучение. «И если мы говорим о студентах педагогических специальностей, то, конечно, для них работа в школе является неким родом практики. И, на мой взгляд, только положительно скажется на дальнейшей квалификации», — сказал эксперт.

«Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул (с 5 по 18 октября, — «Газета.Ru») они смогут быть тьюторами для молодых учителей», — напомнили в департаменте образования «Известиям». Там полагают, что это позволит обезопасить пожилых педагогов, а «учебный процесс от этого не пострадает».

Как пояснила «Газете.Ru» руководитель Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина, в 2019 году уже были внесены изменения в федеральный закон о допуске студентов к педагогической деятельности.

«Это абсолютно легитимное вовлечение молодежи — это не просто практики, а именно право работать в школе. И не только в дополнительном образовании, но и в общеобразовательных организациях»,

— подчеркнула она.

При этом Абанкина добавила, что в законе все же присутствуют ограничения. «Например, не может ученик театрального или циркового преподавать биологию или химию. Но если есть совпадения по профилю освоения образовательной программы, то проблем нет», — отметила педагог.

Между тем в пресс-службе МГЛУ в разговоре с «Газетой.Ru» уточнили, что вопросами оплаты труда студентов будут заниматься непосредственно школы. «Но, как правило, зарплата у студентов сильно меньше, чем зарплата профессиональных учителей», — заметил в свою очередь Наконечный.

В МГЛУ также отметили, что у вуза уже подписаны соглашения с 56 школами, в которых могут работать их студенты. Однако там подчеркнули, что пока что указа об официальном устройстве на работу студентов не было.

«А значит лица, не имеющие высшего образования, пока не имеют права официально работать в школах. Соответственно, из наших студентов работать могут либо выпускники бакалавриата, либо студенты-магистратуры», — добавили в пресс-службе.

Тем временем в пресс-службе РУДН «Газете.Ru» сообщили, что работа с детьми в школах требует отдельной подготовки по методике преподавания различных дисциплин, а соответственно — проводить уроки в школах смогут лишь студенты, которые уже имели опыт преподавания.

«В этом году в связи с пандемией мы уже в сентябре начали прорабатывать варианты проведения практики с использованием дистанционных технологий, чтобы защитить здоровье как наших студентов, так и учителей и детей из наших партнерских школ, после практики студенты смогут заменить старших учителей в школах», — пояснил декан филологического факультета РУДН Виктор Барабаш.

Тем не менее заслуженный учитель географии, представитель профсоюза «Учитель» Леонид Перлов, уверен, что учебный процесс пострадает при отстранения от работы опытных преподавателей.

«Если квалифицированного педагога заменяет неквалифицированный, как может не пострадать результат работы? Им вообще-то учиться надо, они студенты.

Никто не допустит к практической работе с больными неквалифицированного медика-студента, это невозможно, он этого больного чего доброго убьет, а вот допустить к работе с живыми детьми неквалифицированного педагога почему-то считается нормальным»,

— заявил он радио Business FM.

Преподавателя поддержала и учительница одной из столичных школ Ирина. «Я не уверена, что студенты, которые придут вместо педагогов, входящих в группы риска, сразу же смогут войти в работу. Очень сложно работать с МЭШ (Московская электронная школа, — «Газета.Ru»), с электронным журналом, но в принципе этому можно быстро научиться. Понимать, что хотят от выпускников на ЕГЭ, например, по русскому языку или истории, очень сложно. Не знаю, можно ли это будет сделать в ближайшие полгода», — отметила она в разговоре с радиостанцией.

По словам же зампредседателя профсоюза студентов Юрия Наконечного, стоит подумать о том, как организовать дистанционную работу преподавателей из зоны риска, чтобы они могли продолжать вести уроки. Он также считает, что отсутствие опытных учителей может негативно сказаться на знаниях учеников.

«На преподавателях сейчас все держится. Убрать их сейчас – будет много проблем. Пусть и в усеченном виде, но ведь можно посмотреть в сторону дистанта. Обеспечить пожилых преподавателей всеми необходимыми средствами, — отметил Наконечный. – Например, молодые и старшие преподаватели могут вести занятия вместе».

С ним согласилась и Абанкина. «Можно найти вариант, в котором опыт старших учителей может быть использованы не только для консультирования молодых педагогов, но и самих ребят. Например, очень большое значение имеет проверка работ и обратная связь по результатам, что можно проводить и в дистанционном формате», — заключила эксперт.