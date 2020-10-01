Сухой остаток: бабье лето задержится в Москве

Бабье лето задержится в Москве еще на неделю — такой прогноз «Газете.Ru» дали в центре погоды «Фобос».

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В пятницу, 2 октября, в столице будет солнечно и тепло, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +18…+20°С, скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Ночью термометры покажут +6…+8°С. Ветер обещают все тот же юго-восточный — 1-6 м/с.

Тем не менее метеорологи предупреждают жителей и гостей города о повышенном атмосферном давлении в 756 мм рт. ст., опасном для гипертоников. В этот день они могут ощущать головную боль, шум в ушах, а тонометры, если прибегнуть к их помощи, покажут повышение давления.

В субботу, 3 октября, характер погоды практически не изменится: все тот же антициклон оставит Москву без осадков. Из нового — переменная облачность. Дневная температура задержится на +18…+20°С. Восточный ветер в 3-8 м/с ночью сменится юго-восточным в 1-6 м/с. Ночью снова будет гораздо прохладнее — +6…+8°С.

Тенденция к повышению атмосферного давления сохранится – 3 октября оно достигнет 757 мм рт. ст.

Во второй выходной день, 4 октября, температура будет по-прежнему выше климатической нормы на четыре-пять градусов: днем она составит +17…+19°С, ночью — +6…+8°С. Скорость юго-восточного ветра не выйдет за пределы 3-9 м/с. Атмосферное давление доберется уже до 758 мм рт. ст.

В начале новой недели атмосферный фронт принесет в столицу много плотных облаков, однако существенных осадков не предвидится. Днем столбики термометров остановятся на +16…+18°С, ветер будет юго-восточным и южным 5-10 м/с. Ночью температура понизится до +8…+10°С. Ветер обещают только южный 4-9 м/с. Атмосферное давление, наконец, начнет медленно возвращаться к норме, составив 753 мм рт. ст.

Развлечь себя 5 октября можно, посетив мультимедийную выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ. Это будет последний день проведения мероприятия, которое длится уже месяц.

На выставке представлено творчество мастеров военного и послевоенного периода. С помощью цифровых технологий создатели «Памяти поколений» превратили советские картины в самостоятельные мини-новеллы, что позволит посетителям почувствовать атмосферу 1940-х.

Во вторник, 6 октября, бабье лето все еще не оставит Москву. Днем температура повысится до +19…+21°С. Юго-восточный ветер составит 5-10 м/с. Ночью термометры покажут +9…+11°С. Порывы ветра достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет все еще выше нормы — 752 мм рт. ст.

В середине недели, 7 октября, температура немного понизится. Днем она составит +15…+17°С, ночью — +6…+8°С. Ветер будет дуть с юга: днем со скоростью 2-7 м/с, ночью — 1-6 м/с. Атмосферное давление вновь понизится до 750 мм рт. ст.

Антициклон долго не покинет столицу, оставив ее без осадков до конца недели. В четверг, 8 октября, все еще будет ясно. Днем воздух прогреется до +15…+20°С, ночью станет прохладнее — +6…+11°С. Ветер ожидается южный 2-7 м/с.

Также в этот день будет наблюдаться скачок атмосферного давления — оно составит 756 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Если благоприятные погодные условия поднимут жителям и гостям столицы настроение, то в этот день все желающие могут посетить в парке «Ходынское поле» занятия по сальсе и бачате. Уроки будут проходить в детском досуговом центре с 19.00. Участие бесплатное, однако необходимо зарегистрироваться.

Прогноз метеорологов на пятницу – по-прежнему малооблачно, без осадков. Дневная температура достигнет +15…+20°С, ночная — +6…+11°С. Ветер подует южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет по-прежнему высоким — 756 мм рт. ст.