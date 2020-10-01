«Активизировали рейды»: власти Москвы ужесточают коронавирусный контроль

Московские власти будут тщательно следить за тем, перевели ли предприятия 30% своих сотрудников на удаленный режим работы.

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«Мы же видим передвижение по городу, видим, что на дорогах девятибалльные пробки, в метро много людей, и не снижается количество передвигающихся на общественном транспорте. Значит, очевидно, что просто рекомендации не работают. Поэтому мы приняли решение об обязательности этих требований, будем запрашивать у предприятий чёткую информацию», — заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, предприятия будут оповещены о том, что необходимо переводить сотрудников на удаленку, особенно, если среди них есть люди, которым 65 и более лет или у которых имеются хронические заболевания.

Если организации не будут соблюдать антикоронавирусные меры, то власти начнут вводить санкции.

«Мы активизировали рейды не только в торговле, но в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений, организаций, что, если этого [соблюдения эпидемиологических предписаний] не будет, они просто будут закрыты. И сегодня дисциплина там стала намного лучше. Будем дальше контролировать», — предупредил Собянин.

Чиновник заверил, что дал распоряжение усилить контроль за соблюдением требований, предъявленных санитарными врачами, «по всем направлениям, строительного надзора, промышленности, торговли, культуры».

Он добавил, что «если наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, жесткие ограничения не за горами».

Градоначальник напомнил, что весной компаниям пришлось перевести на удаленную работу не 30% сотрудников, а 70%. И это, по его словам, произошло «без ущерба для производства».

Тем временем власти города уже переходят от слов к действиям. В рамках контроля за соблюдением мер безопасности из-за коронавируса были закрыты 150 московских магазинов.

«С сегодняшнего дня начали проводить не только по тому, как [ограничения] соблюдают магазины, но и сами граждане. Мы по отношению к магазинам предъявляем достаточно жесткие меры. Около 150 магазинов были закрыты в последнее время. Это очень много », — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что с 12 мая были проверены более 60 тыс. предприятий на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима. За это время правоохранители выписали более 15 тыс. штрафов, в том числе был оштрафован и ЦУМ в Москве. он должен был выплатить более чем 1 млн руб.

Вместе с тем, по заверению Собянина, власти не планируют вводить радикальные ограничительные меры.

«Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, домашний режим, для тех, кому 65+, уход на дистанционную работу, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, <...> то, дай бог, этого не понадобится», — отметил он.

Градоначальник также заявил, что второй волны заболеваемости коронавирусом в Москве нет. «Второй волны, как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — обратил внимание мэр столицы.

Но он напомнил о том, что с каждым днем количество заболевших увеличивается. По его мнению, среди москвичей в ближайшее время количество заразившихся коронавирусной инфекцией может приблизиться к 3 тыс. в сутки. «Динамика развития явная, серьезная», — подчеркнул чиновник.

Он заявил также, что по сравнению с двумя неделями ранее вдвое увеличилось количество госпитализируемых за сутки.