«Переход к зиме»: синоптики обещают первый снег в октябре

Первый снег пойдет в европейской части России в конце октября. Такой прогноз дал «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам метеоролога, после 23 октября температура воздуха не будет превышать +5...+6°C, из-за чего последняя семидневка станет благоприятным периодом для перехода осадков в смешанную фазу.

«Это не говорит о том, что лягут сугробы. Просто в конце октября будет первый неустойчивый снег — это обычная история, согласно климату и прогнозу. В такую семидневку и придет срок для того, чтобы автомобилисты поменяли резину. Смешанные осадки и такая температура означают, что необходимо уже потихонечку переобуваться», — посоветовал россиянам синоптик.

Смешанные осадки, по прогнозам «Фобоса», сохранятся и в ноябре, хотя температура будет на один-два градуса выше климатической нормы. «Вторая половина осени будет более похожа на осень.

Превышение по температуре сохранится на один-два градуса, но все равно это уже переход от метеорологической осени к метеорологической зиме. Он состоится примерно с 10 по 20 ноября. А после этого можно ждать все атрибуты зимы с выходом на мягкую еврозиму», — рассказал Тишковец.

Для москвичей главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова уточнила период, когда в городе установится постоянный снежный покров – синоптик уверяет, что это произойдет не раньше, чем через месяц-полтора после конца октября.

«Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме, а по климату — именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора. Поэтому не исключено, что в последних числах октября у нас землю может припорошить снег», — сказала она РИА «Новости».

Синоптики признают: в этом году переход к зимнему сезону начнется позже, чем положено согласно климатическим нормам. «Обычно у нас переход к смешанным осадками происходит 15 октября, но в этом году это произойдет с недельной задержкой», — отметил специалист центра «Фобос»

По словам метеоролога, это связано с антициклоном, который обосновался над Южным Уралом. В первую декаду октября «его западное крыло раскинется на большую часть европейской территории России», заявил Тишковец. В связи с этим в начале месяца россиян порадует солнечная сухая погода с температурой на пять-семь градусов выше климатической нормы.

«Это соответствует положенной температуре месячной давности, то есть такая температура должна быть в начале сентября, но не в начале октября. Во второй декаде эта аномалия будет постепенно нивелироваться», — пояснил метеоролог.

Тем временем в Гидрометцентре представили россиянам другую картину на октябрь: синоптики организации прогнозируют превышение среднемесячной температуры воздуха в европейской и на большей части азиатской России на один-два градуса весь октябрь. На сайте Центра отмечается, что это больше средних многолетних значений.

Около нормы температура сохранится на юге Сибирского федерального округа, в Эвенкии, Туруханском районе Красноярского края, на западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае.

Количество осадков не превысит норму на большей части европейской и азиатской территории РФ, кроме юга Уральского федерального округа, Омской, Иркутской, Новосибирской областей, запада Алтайского края, севера Якутии, Чукотского автономного округа и Бурятии, где осадков, напротив, будет мало. Такую же ситуацию метеорологи готовятся наблюдать и на востоке Башкирии, а также в Оренбургской области.

В Мурманской, Амурской и Архангельской областях, а также в Карелии, на западе Ненецкого автономного округа, на севере Хабаровского и востоке Камчатского края количество осадков превысит многолетние значения.