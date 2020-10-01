«Потерял друга»: арестован обвиняемый в убийстве пианиста Куклина

Басманный суд столицы арестовал до 29 ноября сотрудника Московской консерватории Илью Чалых — его обвиняют в убийстве пианиста Никиты Куклина, работавшего ранее в оркестре Владимира Спивакова.

По данным следователей, Чалых избил Куклина до смерти во время распития спиртных напитков в своей квартире. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали у погибшего гематомы на лице и руках.

Сам же обвиняемый вину отрицает. Перед задержанием он рассказал газете «Московский комсомолец» свою версию произошедшего. Чалых напомнил, что трагедия произошла 31 августа 2019 года в Москве. Тогда к нему в гости пришел его товарищ музыкант Сергей с четырехлетней дочкой.

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Поздно вечером к ним присоединился и Никита Куклин. По словам Чалого, мужчина выпил и начал вести себя неадекватно — нападал на гостей и бросал телефон в ребенка. Услышав шум, дедушка девочки, который живет в соседней квартире, забрал ее. Приятели тем временем успокоили Куклина и уложили его спать.

«Когда я уложил его спать, он дышал. Я лег спать рядом, на тот же диван. И только на утро я увидел, что он плохо выглядит, и вызвал скорую. Пульс был нитевидный, слабый. А когда приезжала скорая, медики сказали: «Чуть-чуть не успели». Я был в шоке. Это такая нелепая трагичная случайность», — рассказал Илья Чалых «МК».

Произошедшее он воспринял как личную трагедию, так как на тот момент знал Никиту два года и близко дружил с ним. «Он работал в Доме музыке в оркестре Спивакова. Я на тот моменте работал в Московской филармонии, и мы вместе занимались гастролями оркестра: он общался с солистами, дирижерами, а я отвечал за техническую часть. Потом мы начали общаться в нерабочее время. Два лета подряд — в 2018 и 2019 годах — ездили отдыхать вместе с моими и его друзьями. Я потерял друга», — отметил обвиняемый.

Изначально в СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности», однако затем переквалифицировали ее в «Умышленное причинение тяжкого вреда.

«Я признался, что держал друга за плечи, и рука могла соскользнуть, а это могло привести к трагедии. Папа Никиты Андрей Куклин – известный кардиохирург – не может смириться с утратой. Он не согласился со 109 статьей «Убийство по неосторожности». В итоге дело передали в центральный аппарат СК. Две недели следственная группа изучала дело и решила, что это было убийство группой лиц по предварительному сговору», — пояснил Чалых.

По словам адвоката музыканта Антона Пивоварова, уголовное дело по статье 109 УК РФ уже дошло до стадии ознакомления с материалами. Еще немного – и его рассмотрел бы суд. Кроме того, и сам Чалых признал вину в причинении смерти по неосторожности. Он никуда не скрывался и выполнял все требования следователей, заметил Пивоваров.

«Более того, мой подзащитный прошел исследование на полиграфе, которое подтвердило отсутствие умысла в его действиях на убийство Куклина. <...> Мы будем добиваться рассмотрения этого дела судом присяжных», — сказал адвокат «Коммерсанту».

Он добавил, что его подзащитному следователи сами предложили признаться в непредумышленном убийстве, пообещав условный срок. После передачи в суд дело о гибели пианиста Национального филармонического оркестра России должно было бы рассматриваться в особом порядке судебного делопроизводства, без исследования доказательств.

«Обычно преступление, повлекшее за собой смерть человека, предусматривает за собой суровое наказание, — сказал «МК» юрист-правозащитник Иван Мельников. — Но статья 109 Уголовного Кодекса является исключением, ее санкции не предусматривают строгого наказания.

Обусловлено это тем, что причинение смерти вследствие неосторожности — деяние, не представляющее серьезной общественной опасности, в отличие от преступлений, которые носят умышленный характер. Очень странно, что это дело переквалифицировали».

В суде представитель СК РФ требовал ареста Ильи Чалых, предполагая, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. Защита называла эти аргументы надуманными. По словам адвокатов, Чалых целый год находился под подпиской о невыезде, но при этом не предпринимал никаких попыток скрыться или воздействовать на свидетелей и вообще не допускал каких-либо нарушений, а все необходимые улики уже задокументированы следствием и уничтожить их обвиняемый не может.

Защита просила избрать любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Сам сотрудник консерватории ограничился словами о том, что он «поддерживает адвоката». «Пускай меня не арестовывают»,— сказал он.