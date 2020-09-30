«Мест нет»: как каникулы школьников сказались на туризме

Во всех московских школах увеличили продолжительность каникул — согласно указу мэра Сергея Собянина, они пройдут с 5 по 18 октября, две недели вместо одной. В регионах также постепенно склоняются к подобному решению: например, в Ульяновской области каникулы уже продлили, в Нижегородской переложили полномочия на руководство самих учебных заведений, а в Пермском крае рассматривают такую возможность.

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Родители уже начали планировать, как провести внезапно растянувшиеся детские каникулы — как сообщили «Газете.Ru» в Ассоциации туроператоров России, спрос на туры в теплые края резко вырос более чем на 20%. В первую очередь, это черноморское побережье, однако на фоне роста заболеваемости COVID-19 многие россияне предпочли отдохнуть там, где их будет окружать как можно меньше посторонних.

«Популярность набирают загородные отели, которые представляют формат уединенных апартаментов. В основе такого отдыха все же лежит некая изолированность ввиду роста заболеваемости», — заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Илья Уманский.

Наибольшей популярностью у запланировавших отдых россиян пользуются внутрироссийские направления и Турция — в случае с последней на некоторые даты чартеры заполнены на 100%. Сейчас бронирование доступно только ближе к середине каникулярной недели.

«Места на лайнерах регулярных перевозчиков тоже еще есть, но по более высоким тарифам. Не составит труда забронировать тур на чартере, если немного сместиться по датам», – рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист» по запросу АТОР.

Авиабилеты в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы также уже раскуплены, уточняет советник Руководителя Федерального Агентства по туризму Дмитрий Горин.

«Школьные каникулы оживили не только спрос, но и перебронирование ранее купленных туров. По направлениям ОАЭ и Мальдивы, например, на октябрь мест уже нет. С Турцией легче ситуация, особенно с Анталией, Бодрумом и Даламаном – там остались последние места. Есть также большой спрос на Египет, на Занзибар», — привел примеры Горин.

Однако оживление в сфере туризма не стоит связывать только с удлиненными каникулами: по словам Горина, немалую роль в этом вопросе сыграл и сезон акций у авиакомпаний.

«По иронии судьбы вся эта ситуация с каникулами совпала с большими акциями у авиакомпаний – средний чек на авиабилеты по России, например, упал на 30%. Это, конечно, тоже стимулирует спрос», — подчеркнул он.

Большая волна интереса к путешествиям среди россиян еще впереди, прогнозирует генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Люди сейчас обеспокоены тем, что их планы могут нарушиться в любой момент из-за эпидемиологической обстановки, поэтому ведут себя относительно осторожно. Тут поможет только сарафанное радио – многие поедут сейчас, а еще большая часть ждет того момента, когда они вернутся, и можно будет куда-то собираться, уже опираясь на чужой опыт. Более того, во второй половине октября запускается вторая волна кэшбэка, поэтому будет просто выгоднее бронировать любое направление. Исходя из этого, мы ждем на следующей неделе пик интереса к турам».

Не все туроператоры, однако, уверены, что россияне начнут активно путешествовать в ближайшее время — некоторые из них высказали мнение, что жители страны предпочтут провести каникулы в домашних условиях из-за риска заразиться коронавирусом.

«Большая часть туристов используют дополнительные дни школьных каникул по назначению: останутся дома», — цитирует АТОР директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна.

«Изменения динамики продаж в связи с указом не ожидаем. Все-таки продление школьных каникул совпадает с ограничительными мерами», — соглашаются в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН.

Надеются на благоразумие россиян и врачи. Так, по мнению терапевта клиники «РЖД Медицина» Сергея Черемушкина, перед тем, как планировать поездку, стоит хорошо подумать.

«В целом я бы назвал путешествие куда-либо в нынешнее время, тем более с ребенком, абсурдом. Основная рекомендация может быть только одна в этом случае – все же никуда не вылетать, если, конечно, люди хотят реально себя обезопасить от коронавирусной инфекции, — отреагировал медик на вопрос корреспондента «Газеты.Ru». — По-хорошему, всем нам нужно еще немного подождать, пока ситуация окончательно придет в норму».

Тем не менее тем, кому не сидится дома, врач порекомендовал в обязательном порядке соблюдать ряд простых правил, которые действительно могут помочь избежать заражения в местах массового скопления людей.

«Во-первых, соблюдайте социальную дистанцию. Сейчас все страны принимают меры для ее соблюдения и делают разметки, но все же не все люди ее соблюдают. Не бойтесь говорить нарушителям, чтобы они от вас достаточно дистанцировались, потому что здоровье и самочувствие должно быть для вас на первом месте», — посоветовал Черемушкин. Он уточнил, что в крайних случаях можно создавать «безопасную зону» вокруг себя руками.

Хорошим способом обезопасить себя также может стать обязательное ношение маски, обработка рук антисептиком и стирка вещей сразу после возвращения с улицы.

«В таких ситуациях ваше здоровье в большей степени зависит от вас, так как заставить других людей надевать маски или перчатки вы не сможете. Но в ваших силах указать им на это, указать на нарушение своих личных границ, если это произошло. Не стоит бояться разговаривать об этом с окружающими вас людьми», — уверяет врач.

Не пренебрегать правилами рекомендует читателям «Газеты.Ru» и врач-терапевт Евгений Гохин. По словам специалиста, даже если турист переболел COVID-19 и обзавелся антителами, безопасный отдых ему и окружающим не гарантирован.

«Если у вас прекрасно работает иммунная система, вы можете хоть 10000 раз переносить инфекцию бессимптомно, но это не значит, что вам стоит выбегать на пляж, где находится еще минимум 50 человек. Помните, вы носитель, если у вас протекает бессимптомно, это не значит, что другой человек перенесет вирус так же легко, как и вы», — предостерег медик.