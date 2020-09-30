«Почки отобью»: журналистка обвинила патрульных в грабеже

В Москве главный редактор сайта Cosmopolitan Екатерина Великина обратилась в полицию после ограбления сотрудниками МВД ее 16-летнего сына. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По словам журналистки, подросток шел от репетитора к станции метро Шаболовская и курил. В это время к нему подъехала машина патрульно-постовой службы (ППС), откуда вышел полицейский и попросил юношу остановиться.

«Но дитя от страха драпануло, по итогам — через 15 секунд ровно он остановился, потому что в спину был крик: «Стой, сука, почки отобью, стрелять буду!»

— рассказала Великина. Затем полицейский якобы поставил мальчика лицом к стене, обыскал его и забрал телефон, чтобы прочитать переписки.

«А пока из машины шли коллеги полицейского — их было еще двое — начался разговор: «А чего побежал?». Ребенок сказал, что он курил и испугался, на что бравые парни предложили «уплатить какой-нибудь штраф». Сын ответил, что у него с собой мало денег», — написала главред сайта Cosmopolitan.

С собой у мальчика было 8 тыс. рублей — деньги были отложены на оплату занятий с репетиторами. Как выяснил портал mk.ru, подросток готовится к поступлению в Высшую школу экономики на программирование.

Хотя полицейские заявили, что предложенная сумма «ни о чем», они все-таки забрали деньги, предварительно припугнув подростка постановкой на учет, сообщила Великина. «Прессовали минут 10, забрали 8 тыс. и сказали: «Без обид, мы тебя не видели». У меня трясутся руки. Хочу огласки», — заключила Великина, добавив, что юноша приехал домой, захлебываясь слезами.

После произошедшего Екатерина написала заявление начальнику отдела МВД России по району Якиманка города Москвы. «Я хотела показать сыну, что он не бесправен. Что люди, которые говорили «поставим на учет — никогда не поступишь в институт», «мамке не говори», «а что ты скажешь, куда дел деньги» — просто преступники», — отметила она.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники собственной безопасности проводят проверку по факту сообщения о возможном преступлении в отношении подростка, совершенном сотрудниками ППС.

По предварительным данным, информация из заявления журналистки подтвердилась.

«Вычислили этих сотрудников. К нашему приезду они были в штатском. Заявили, мол, поймали подростка, думая, что это закладчик. Провели беседу и отпустили. А деньги якобы не забирали»,

— пояснила Великина.

В МВД также заявили, что сотрудников ППС, совершивших правонарушение, установили — юноша всех опознал. Кроме того, по данным mk.ru, погоня сотрудников за школьником попала в обзор видеокамер, а вот момент передачи денег — нет, так как это произошло у торца дома, где нет средств наблюдения.

Великина надеется, что полицейские будут уволены и понесут уголовную ответственность. «Хотя уверена абсолютно, что для них придумают какую нибудь клевую историю. Окей. Наша клевая история — в аттаче. У меня есть вы. Я не боюсь. И мне очень горько от того, что я не могу помочь вам всем. Простите», — написала журналистка в Facebook.

По ее мнению, правоохранительные органы отреагировали на эту ситуацию только из-за резонанса, который она создала благодаря своему положению в медиаиндустрии. При этом многие семьи в стране также могут попасть в подобную ситуацию и не получить помощи, сожалеет Великина.