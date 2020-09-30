«Гениальный парень»: в США посадили российского хакера

Федеральный суд Северного округа штата Калифорнии приговорил к семи годам тюремного заключения 32-летнего россиянина Евгения Никулина, который ранее был признан виновным в киберпреступлениях. Об этом объявил на слушаниях в Сан-Франциско (штат Калифорния) судья Уильям Алсап. Трансляция заседания велась на платформе Zoom.

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Как отметил Алсап, при вынесении приговора он учел, что Никулин ранее не совершал преступлений в США. По словам судьи, «приговор должен дать сигнал» иностранным хакерам, которые могут попытаться совершить кибератаки на американские компьютерные системы. Алсап подчеркнул, что он принял во внимание, что в американской тюрьме сейчас есть вероятность заразиться новым коронавирусом. Кроме того, судья отметил, что Никулин не говорит на английском. «Ему труднее, чем обычному заключенному», — добавил он.

«Я считаю, что вы гениальный, очень умный парень. Я призываю вас применить свой талант в законной профессии и сделать что-нибудь хорошее в своей жизни вместо взлома компьютеров», — также заявил Уильям Алсап.

При этом он подчеркнул, что, скорее всего, по возвращении в Россию Никулин снова станет хакером. «Но мы не можем просто запереть его и выбросить ключ», — уточнил судья в ходе оглашения приговора.

Сам же подсудимый отказался от возможности высказаться в свою защиту перед оглашением наказания. «Нет, никаких заявлений я не собираюсь делать», — сказал он.

Изначально прокуратура рассчитывала, что россиянина приговорят к 12 годам тюремного заключения. Защита в свою очередь заявляла, что Никулин не заслуживает более жесткого наказания, чем тот срок, который он уже находится под стражей, а это примерно четыре года.

Как сообщила адвокат Никулина Валерия Нечай, защита намерена подать апелляцию на приговор, так как 48 из 88 месяцев россиянин уже отбыл в заключении. Так, при существующей возможности выйти на свободу после отбывания 85% срока Никулину осталось 26,8 месяца, то есть примерно два года.

«Я думаю, что аргументы защиты относительно проблем с психическим здоровьем, психотравмы в детстве и семейных обязательств должны были бы обеспечить более значительное сокращение приговора»,

— пояснила Нечай РИА «Новости».

Российское посольство также оказывает необходимое консульско-правовое содействие Евгению Никулину. Об этом российская дипмиссия написала в своем аккаунте в Twitter.

«Посольство внимательно отслеживало судебный процесс в отношении россиянина Никулина в США. Находимся с ним и его адвокатом в постоянном контакте. Оказываем нашему соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие», — говорится в сообщении.

Напомним, что Евгений Никулин был арестован в Праге в октябре 2016 года по запросу ФБР. Чешский суд арестовал молодого человека и отправил в психбольницу. Хакера обвиняли во взломе баз компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, причинении вреда компьютерным устройствам, краже свыше 100 млн никнеймов и паролей пользователей, а также попытках продать их в сети.

Затем Никулин был доставлен в США, где он сменил несколько тюрем. Кроме того, в Штатах его также отправляли в психбольницу.

Отличился подсудимый и в России — на родине Никулин также является фигурантом уголовного дела. 10 сентября 2016 года ордер на его арест был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже более $3,4 тыс. с помощью взлома электронной платежной системы Webmoney, передают РИА «Новости».