За насилие над дочерью: историка Дмитриева осудили на 13 лет

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения в колонии строгого режима руководителю регионального отделения правозащитной организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву.

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Общественный деятель был осужден Петрозаводским городским судом в июле нынешнего года за сексуальное насилие над своей приемной дочерью, которой на момент совершения преступления было 11 лет, передаёт РИА «Новости».

Тогда прокуратура, просившая для Дмитриева 15 лет лишения свободы, указала, что наказание является слишком мягким и подала ходатайство о пересмотре приговора, которое и было удовлетворено.

Уголовное дело против правозащитника было заведено в декабре 2016 года. Следователи нашли на компьютере 64-летнего Дмитриева 140 фотографий приёмной дочери, 9 из которых были признаны порнографическими.

Как заявил сам Дмитриев, он делал эти фотографии, чтобы следить за состоянием больной девочки и для отчетности перед органами опеки.

Во время первого процесса фигурант показал суду письмо от приемной дочери, которое она написала ему, пока историк был в заключении. Эксперты института им. Сербского наклонностей педофила у историка не обнаружили.

В итоге в начале 2018 года суд освободил обвиняемого из СИЗО. Гособвинение продолжало настаивать на наказании и запросило девять лет колонии строгого режима. В апреле 2018-го суд Петрозаводска оправдал Дмитриева и предоставил право на реабилитацию.

Однако суд признал его виновным по статье о хранении оружия — в итоге историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

Спустя же два месяца, в июне, республиканский суд отменил этот приговор из-за вновь открывшихся обстоятельств. Это было сделано после того, как следователь и психолог задали пострадавшей около 200 вопросов.

Девочка рассказала о том, что отец помогал ей при купании, трогал ее тело, осматривал, нет ли на теле ушибов, проверял на ощуп, сухая ли у нее одежда.

В июне 2018 года Дмитриев был задержан на пути в Александро-Свирский монастырь и на следующий день арестован в связи с возбуждением нового уголовного дела о «насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Центр «Мемориал» уверяет, что Дмитриев является политзаключённым, поскольку он искал в Карелии места захоронения и расстрелов, проведенных во время советских репрессий.

Во вторник, 22 сентября лидер «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей, а также к химической кастрации педофилов.

«Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения», — подчеркнул парламентарий, пояснив, что его партия готовит соответствующий законопроект.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подтвердил необходимость ужесточения наказаний за преступления против детей — вплоть до пожизненного заключения.

Чуть ранее в США был арестован звезда сериала Netflix Cheer Джерри Харрис, его обвиняют в склонении 13-летнего мальчика к съемке откровенных сексуальных видео, сообщает Daily Mail.

«Харрис обвиняется в том, что он связался с несовершеннолетним мальчиком в социальных сетях и неоднократно просил его прислать ему откровенно сексуальные фотографии и видео», — говорится в сообщении ФБР.

Жалоба на Харриса поступила в ФБР от Varsity — компании, занимающейся профессиональной организацией спортивных мероприятий в области чирлидинга.

Также, в середине нынешнего месяца в подмосковном поселке Зеленый правоохранители задержали местного жителя, который более года насиловал 10-летнюю дочь своей жены, сообщает портал mk.ru.

Мать пострадавшей узнала о происходящем случайно. Осенью 2020 года она услышала странные звуки из детской, вошла в комнату и увидела мужа и дочь в подозрительной позе.

Тогда супруг убедил женщину, что он просто попросил девочку открыть окно. Жительница Зеленого поверила объяснениям, однако все-таки решила поговорить с дочерью.

Девочка была очень напугана, тем не менее она рассказала маме, что отчим неоднократно насиловал ее. Женщина попыталась поговорить с мужем, но тот, по ее словам, пригрозил ей и детям физической расправой.

В связи с этим мать потерпевшей не решилась обращаться в полицию — о случившемся она рассказала только подруге. Та в свою очередь сообщила о ситуации правоохранителям.

Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело. На допросе злоумышленник во всем признался.