Для профилактики: в Москве продлили школьные каникулы

Плановые осенние каникулы пройдут в московских школах с 5 по 18 октября. Как заявил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, продолжительность каникул было решено увеличить.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель», — подчеркнул столичный градоначальник.

По словам Собянина, это необходимо для того, чтобы не подвергать детей риску заболеть. Кроме того, на две недели приостанавливают свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства.

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Детские сады продолжают работать по обычному графику, добавил мэр.

Дистанционных занятий на время каникул школы проводить не будут. При желании повторять пройденный материал и изучать что-то новое школьники смогут с помощью Московской электронной школы, говорится в сообщении Собянина.

«Прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк», — предупредил он.

Стоит избегать поездок на общественном транспорте и не посещать ради развлечения торговые центры.

«На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи», — объяснил мэр опасность для людей из групп риска.

Наконец, Собянин призвал использовать осенние каникулы, чтобы снизить динамику заболеваемости и сохранить здоровье горожан.

Из-за эпидемии коронавируса с 14 марта российское министерство просвещения рекомендовало регионам временно перевести обучение школьников в дистанционный режим. Эти рекомендации были даны в целях профилактики распространения COVID-19. Спустя четыре дня глава ведомства сообщил на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования, что весенние каникулы перенесены в школах с 23 марта по 12 апреля.

Роспотребнадзор из-за пандемии разработал новые рекомендации для российский учебных заведений. Школы должны «усилить педагогическую работу» по гигиеническому воспитанию учеников и их родителей. Кроме того, в ведомстве рекомендуют дезинфицировать школьные помещения.

«Обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов», — перечисляется в документе. Претерпевает изменения и расписание занятий — время начала первого урока для разных классов должно различаться, чтобы «максимально разобщить» группы учащихся. То же самое касается и времени проведения перемен.

За каждым классом должно быть закреплено учебное помещение. Общение учеников из разных классов во время перемен «должно быть исключено». Рекомендуется также сократить по возможности число учеников в одном классе и смешение их в группах продленного дня. Запрещено проведение массовых мероприятий в учебных заведениях.

Кроме того, каждое утро сотрудникам школы, учащимся и их родителям измеряют температуру. На входе здания установлены дозаторы с антисептиками. Наконец, занятия физкультурой Роспотребнадзор рекомендует «с учетом погодных условий» перенести на открытый воздух. «Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале», — предлагается в рекомендациях.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля школьников, которые являются носителями COVID-19, не превышает 2%.

По ее словам, в ведомстве видят увеличение числа зараженных. На первой неделе учебного процесса это было 0,5%, на второй неделе — чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.

При этом, как отметила Попова, распространения инфекции внутри школ нет. Один ребенок с коронавирусом может инфицировать до четырех детей, что является небольшим показателем очаговости.