«Мухи не обидит»: убивший жену депутат шокировал жителей

В Санкт-Петербурге задержан муниципальный депутат поселка Комарово Курортного района Игорь Шокин. По предварительной информации, 55-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену, находясь в невменяемом состоянии, сообщает региональный Следственный комитет.

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По данным следователей, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 28 сентября 2020 года. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». «В качестве подозреваемого задержан супруг потерпевшей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — заявили в СК.

Как сообщает «Фонтанка», полицейские нашли мужчину в кустах — он был невменяем. Причиной могло быть алкогольное опьянение, однако ему сразу же назначили психиатрическую экспертизу.

Первым о женщине начал беспокоиться ее сын — она не отвечала на его звонки. Он отправил в дом к матери их соседа: когда молодому человеку никто не открыл дверь, тот стал заглядывать в окна и увидел силуэт Шокина в одних трусах — укутанный в российский флаг, он вылез из окна и ушел в неизвестном направлении. После этого сосед увидел тело убитой и вызвал полицию.

Позже источник Telegram-канала Lifeshot рассказал о подробностях убийства. Так, по неподтвержденной информации, у найденного тела женщины были отрезаны уши, а из глаза торчала ложка. У полицейских также якобы есть информация, что накануне депутат ходил к экстрасенсу.

Пока мужчину разыскивали силовики, местные жители обсуждали случившееся в социальных сетях. «Ищут Шокина Игоря, который, как говорят, сошел с ума, зарубил свою жену и в данный момент голый бегает по поселку», — написал пользователь по имени Михаил Ширяев.

Жителей поселка Комарово произошедшее шокировало — они рассказали СМИ, что Шокины производили впечатление идеальной пары. «Пьяными их никто никогда не видел. У них были хорошие отношения. Помню, как он забирал ее с работы из конно-спортивного клуба. Они вместе ездили на велосипедах. Игорь Константинович заботился о своей жене. Два месяца назад она заболела коронавирусом. Он очень переживал», — рассказал депутат муниципального образования Юрий Куликов kp.ru.

По словам Куликова, одной из причин трагедии могла стать травля, которую устроили некоторые местные жители в отношении Шокина в последнее время: «На него сильно давили. И это одна из причин такой трагедии. Он был в депрессии из-за этого. В последний раз мы его видели неделю назад. Игорь был в подавленном настроении», — признался он.

Шокин познакомился с Татьяной в Комарово более 30 лет назад — до последнего времени, то есть около 20 лет, женщина работала администратором в местном конном клубе «Комарово», сообщает портал 78.Ru.

Как рассказала директор клуба Дарья, Татьяна страдала онкологическим заболеванием — женщина также сообщила, что погибшая недавно перенесла коронавирус.

«Мы заплаканные все! Это был светлый человек, образцово-показательная семья.

Это настолько шок для нас. Мы его знаем, видели, он очень заботливый муж. Татьяна Ивановна пережила очень много операций, была очень болезненным человеком, особенно в этом году она поборола все, и тут такое», — призналась Дарья. О ее муже она отозвалась как об очень добром человеке. «Настолько положительный человек, спокойный, он муху не обидит. Хозяйственный, добротный мужик с золотыми руками», — сказала Дарья.

Игорь Шокин, согласно данным горизбиркома, занимал пост депутата шестого созыва муниципального образования «поселок Комарово». Он жил в здесь с 1988 года — работал слесарем четвертого разряда, а также занимался строительным бизнесом. В прошлом году он победил как самовыдвиженец на муниципальных выборах.

Как заявил коллега Шокина, депутат Владислав Яковенко, последние несколько месяцев мужчина не появлялся на рабочем месте. «Он не работает в администрации. Депутат — это освобожденная должность. Зарплату не получает, человек приходит раз в месяц, грубо говоря, и принимает какие-то общие решения», — объяснил он РЕН-ТВ.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов предполагают, что у Игоря Шокина развилось психическое расстройство. «У нас есть стойкое предположение, что депутат сошел с ума», — приводит «Фонтанка» слова сотрудников отдела уголовного розыска Курортного района.