Двойная изоляция: маски усложнили жизнь глухих

Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, изолировали от всего мира людей с нарушением слуха. Они привыкли общаться при помощи мимики и артикуляции и считывать информацию с губ собеседника, однако сейчас им делать это сложно — весь мир надел маски.

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«Есть слова, которые на жестовом языке показываются одним и тем же жестом и различаются только артикуляцией или мимикой. Медицинские маски практически лишили неслышащих возможности понимать окружающих. Они стали барьером не только от вирусов, но и языковым барьером», — высказался по этому поводу директор Всероссийского общества глухих (ВОГ) Олег Дуркин, его слова приводит сайт организации.

Идти навстречу тем, кто изначально находится в трудной ситуации, отказываются даже в социальных учреждениях.

«Я пошла в поликлинику с детьми. Там все в масках. Я ничего не понимаю. Не вижу, поняли ли меня! Я словно не только оглохла, но и ослепла», — жаловалась ВОГ слабослышащая жительница Санкт-Петербурга.

Действительно, в условиях пандемии глухие люди оказались особенно уязвимы, констатирует директор Центра развития и поддержки глухих и слабослышащих детей и их родителей «Я понимаю» Елена Соловейчик. «Страшно представить, каково глухому, у которого коронавирус, общаться с медицинским сотрудником, учитывая, что у него лицо закрыто: мобильные приложения для распознавания речи могут не помочь. В таких случаях, чтобы получить обратную связь, предоставьте пациенту возможность пользоваться бумагой и ручкой, либо заметками через телефон», — советует Соловейчик врачам. Она добавила, что тем, кто работает с неслышащими пациентами, можно связаться с Объединением переводчиков русского жестового языка и беседовать с ними через переводчика в режиме онлайн.

По словам Елены Соловейчик, врачи и до пандемии предпочитали общаться со слабослышащими или глухими пациентами как можно более кратко. «Сталкивалась с такими историями, что врачи со слышащими пациентами общаются обстоятельно, отвечают на их вопросы. А как доходит дело до глухого пациента, вспоминают пословицу «краткость — сестра таланта», то есть очень коротко сообщают что-то или просто говорят: «Все хорошо». Глухие и слабослышащие пациенты — тоже люди, поэтому желательно постараться уделить им такое же внимание. Можно надиктовать на мобильные приложения по распознаванию речи то, что должен знать пациент со снижением слуха», — призывает специалист по жестовому языку.

Затруднительно для глухих людей общаться не только с врачами. Кроме медработников, сегодня в масках и продавцы в магазинах, и их посетители.

«Зашла как-то в один магазин присмотреть себе куртку на осень. Подошла ко мне женщина-консультант, что-то сказала, я попросила ее снять маску, на что она отрицательно замотала головой, мол, нельзя. Нас, глухих, не так много по сравнению со слышащими, и поэтому люди, работающие в сфере услуг, часто теряются в таких ситуациях», — рассказала Елена Соловейчик. Основной выход из затруднительного положения — написать на бумаге или набрать текст на телефоне.

Для кого-то могли бы быть удобнее заказы в интернет-магазинах, которые приобрели большую популярность во время пандемии. Однако в большинстве из них для подтверждения покупки требуется ответить на звонок оператора, чего слабослышащий человек сделать не может — в результате заказ аннулируется.

Для решения этой проблемы слабослышащие призывают онлайн-магазины наладить техническую возможность оповещения через почту, sms или мессенджеры, а также читать комментарии: там глухие и слабослышащие люди обычно указывают свою просьбу о способах связи с ними при доставке.

Стоит отметить, что люди с ограничениями слуха сами нередко устраиваются продавцами в магазины. Однако теперь и они сами, и клиенты лишились основного канала коммуникации. «Если глухой сотрудник работает в магазине, на его футболке спереди и сзади желательно сделать рисунок двух кистей рук — условное обозначение жестового языка — или дактилологии, то есть ручной азбуки. Тогда покупателям будет понятно, что продавец их не слышит», — предлагает Соловейчик.

Кроме того, магазинам нужно обеспечивать таких продавцов блокнотами и ручками, при помощи которых клиенты могли бы письменно задать им свой вопрос.

Глухим также очень помогли бы специальные опознавательные знаки на масках, которые были бы понятны окружающим. «Многие люди просто не знают, что глухим приходится считывать информацию с губ, и воспринимают иногда очень жестко просьбу снять маску. Более того, часто люди стесняются говорить своему собеседнику о том, что они не слышат: из-за этого часто возникает недопонимание, почему они просят снять маску.

Тут могли бы помочь специальные маски, на которых был бы заметный значок «я не слышу и считываю информацию с губ», — предлагает директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для людей с нарушением слуха «Мелодия Жизни» Наиля Галеева.

Она также назвала интересной задумкой специальные прозрачные маски, через которые можно увидеть губы говорящего.

«Маски сильно затрудняют считывание того, что говорит собеседник человека с нарушенным слухом. Им очень сложно в этот период, и, конечно, было бы здорово, если бы маски с окошками поступили в широкое производство — сейчас их не могут купить даже сами глухие. Полезными в этом вопросе также могут быть специальные защитные экраны, которые устанавливаются в общественных местах или надеваются на лицо», — отметила Галеева.

Первыми в России производить специальные сурдомаски с прозрачным окошком в области рта решили в Санкт-Петербурге. Идея производства принадлежит детской социальной киностудии «Жираф», которая в первую очередь шила их для своего преподавательского состава. Позже наладить массовое производство новых масок согласилось ателье Leya.me.

По их задумке, конструкция будет представлять собой плотную двухслойную тканевую «коробочку», а в середине — гибкое прозрачное стекло, которое владельцу необходимо натереть мылом, чтобы оно не запотевало.

«Маска сложная. К ней обязательно будет прилагаться инструкция по эксплуатации. Носить ее можно до полутора часов. В ближайшее время мы постараемся наладить производство этих масок и сделать их доступными», — рассказала порталу dp.ru директор по развитию бренда Leya.me Виктория Шнейдер.

Ранее производить защитные маски, которые позволяют читать по губам, начали во Франции. В августе производство на одном из своих предприятий развернула одна из крупнейших французских ассоциаций инвалидов France Handicap, созданная еще в 30-е годы XX века.

Прозрачный экран в центре маски французы делают из поливинилхлоридной пленки, покрытой специальным составом, который препятствует запотеванию. Маска также снабжена закрепляющимися за уши петлями из эластика, либо затяжками на липучках, которые позволяют плотно укрепить ее на лице.

Переключилась на производство масок и бельгийская компания Brochage Renaitre, которая почти 50 лет занималась переплетом книг и каталогов. По словам директора предприятия Сабин Шарлье, закупили ткань и обучили сотрудников буквально за два дня.

«Мы заметили большой спрос на прозрачные маски среди логопедов, учителей начальных школ, персонала больниц и домов для престарелых. Всем этим людям было трудно работать, не видя выражения лиц», — отметила она.

В США подобную практику ввела студентка из Кентукки Эшли Лоуренс, которая шьет маски для глухих вместе с мамой. В качестве материала они используют обычные хирургические маски и кусочек пластика, после чего отправляют их в любой уголок США по заказу. Однако эта инициатива — сугубо частная.