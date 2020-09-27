Более 50 пострадавших: ЧП на подмосковном предприятии

Власти Московской области Андрей Воробьев выразили готовность оказать помощь людям, пострадавшим при обрушении надземного пешеходного перехода на складе в подмосковном Ступино. «Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны», — говорится в официальном Telegram-канале губернатора региона.

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Согласно сообщению пресс-службы губернатора, «в цехе предприятия ООО «ФМ Логистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м». Мост рухнул на инженерные коммуникации. «В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и бригады территориального центра медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

В результате обрушения перехода травмы получил 51 человек, уточняет ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на 13:00 мск, пострадал 51 человек. Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно», — указано в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, все пострадавшие — работники предприятия ООО «ФМ Логистик», на территории которого и произошло ЧП. Среди них есть двое граждан России, у остальных сотрудников — гражданство Киргизии. Согласно последним данным, погибших в результате обрушения моста нет.

В Ступинскую клиническую больницу привезли 29 пострадавших. «На данный момент к нам доставлено 29 пациентов, в основном средней тяжести и с переломами верхних и нижних конечностей. Двое пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении. В дальнейшем планируется их дальнейшая маршрутизация на более высокий уровень — сейчас информация уточняется, предположительно, в Раменское или Жуковский», — рассказал журналистам заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Ступинской областной клинической больницы Кирилл Соболев.

У двоих самых тяжелых пациентов зафиксирован перелом основания черепа. Однако их жизни ничто не угрожает, уточнил врач — все находятся в стабильном состоянии. У тех пострадавших, которых привезли в Ступинскую ОКБ, специалисты не нашли ожогов вопреки сообщениям о том, что они получили их из-за контакта с горячей водой.

Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту ЧП также были направлены психологи ГУ МЧС России по Московской области. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 68 человек и 25 единиц техники. Сейчас работы на месте обрушения уже завершены.

В подмосковном ГУ МЧС назвали вероятную причину обрушения конструкции. «Предварительная причина обрушения — перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов», — сообщил представитель пресс-службы.

Тем не менее, достоверно установить все детали случившегося предстоит следователям – по факту инцидента уже проводят проверку сотрудники прокуратуры и подмосковного Следственного комитета.

«После осмотра места происшествия следователи опросят сотрудников, а также руководство предприятия. Будет истребована вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

В транспортной компании пообещали оказать необходимую помощь сотрудникам. Об этом заявила директор по персоналу и коммуникациям FM Logistic в России Мария Шиповалова.

«Мы с сожалением сообщаем, что в результате несчастного случая были ранены несколько наших коллег. Мы искренне сочувствуем членам нашей команды и их семьям», — заявила она.

FM Logistic также окажет содействие следствию и властям для выяснения причин ЧП. По словам Шиповаловой, на складе в деревне Сидорово регулярно проводились проверки. До окончания работы оперативных служб все операции на объекте приостановлены.

Специалисты также проведут профилактическую работу на всех местных предприятиях, чтобы не допустить подобных происшествий в дальнейшем. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«После установления всех причин произошедшего ЧП администрация округа совместно с надзорными органами организует профилактическую работу по недопущению подобных происшествий на предприятиях», — указано в сообщении.