Бегала на болота: где скрывается выигравшая выборы уборщица

Победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области уборщица из местной администрации Марина Удгодская находится дома, а не скрывается на болотах – приводит Пятый канал слова местного жителя Виктора.

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Ранее некоторые знакомые девушки рассказали, что она ушла на несколько дней на болота собирать клюкву, другие предположили, что новый глава поселения, которая обязана вступить в должность 1 октября, на время уехала в другую область.

По словам Виктора, Марине, победившей в электоральной гонке предыдущего главу Николая Локтева, сказали никуда не ходить и ни с кем не общаться. Локтев сам предложил Марине стать его техническим кандидатом, но неожиданно местные жители с перевесом 84 голоса против 46 отдали победу Удгодской.

«Я сегодня заезжал к женщинам. Я спрашивал насчет Марины, они говорят, что она дома. Она просто убегала из дома — у нас деревня небольшая, за огородами сразу лес. За лесом — болото. Она туда бегала, было такое дело. Но она никуда не уехала, она находится здесь. Просто ей наказали строго-настрого никуда не высовываться, ничего не делать», — пояснил мужчина.

Виктор также признался, что местные власти оказывают психологическое давление на Марину и ее близких.

Забеспокоиться о жизни Марины местных жителей заставило то, что после выборов у них дома никого не было – ни мужа, ни детей.

О победе Удгодской над членом «Единой России» стало известно 23 сентября. По словам самой победительницы, она не думала, что победит и не знает, чем занимается глава поселения.

«Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали», — рассказал девушка.

Эти выборы были проведены по закону, никаких нарушений не было, значит, Марина – легитимный глава Повалихинского сельского поселения, приводит радиостанция «Говорит Москва» пояснение председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

«Она созналась в том, что она была технический кандидат, но никакого подлога там не было. Человек шёл на выборы, сельчане за неё проголосовали, она не ожидала этого как уборщица», — подчеркнула глава ЦИК.

При этом, по ее словам, совершенно неважно, чем именно руководствовалась Марина, когда баллотировалась на пост главы поселения.

«Её право было идти на выборы.

Чем человек мотивирует, почему он идёт. Если не нарушен закон, он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчёта голосов, и выиграл, что можно к ней применить? Какое нарушение закона?», — заявила Памфилова.

Секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что в этой ситуации играет роль только то, что народ реально выбрал Удгодскую, а не её опыт административной работы, передает РИА «Новости».

«Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы», — сказала Гришина.

Срок принятия мандата устанавливается региональным законодательством. Гришина добавила, что необоснованный отказ от мандата может повлечь санкции, в том числе финансовые.

Сначала сама победительница сказал, что не хочет занимать этот пост.

«Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — призналась Марина.

Однако, позднее, она все-таки решила, что будет делать — заняться чисткой заросшей местной речки, строить детские площадки и улучшать дороги, передает РЕН-ТВ.

Более того: вскоре газета «Московский комсомолец» и вовсе выдвинула 35-летнюю Удгодскую на Нобелевскую премию мира.

«Марина Удгодская, молодая женщина, выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление», — говорится в обосновании инициативы издания.

Решение о номинировании или отказе будет приниматься Нобелевским комитетом на закрытом обсуждении.