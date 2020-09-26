«Не верим своим глазам»: в сюжете BBC Крым оказался российским

Британский телеканал BBC в сюжете про падение самолета Ан-26 в Харьковской области, при котором погибли 26 военных курсантов, показал место ЧП на карте Украины, на которой Крым обозначен территорией России.

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Это вызвало возмущение украинского посольства в Лондоне, свою позицию дипломатическое представительство обозначило в Twitter.

«Не можем поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки», — заявили в украинском посольстве.

Вскоре данный материал был удален с сайта британского СМИ.

«Спасибо всем, кто обратил внимание на эту поразительную ошибку BBC. Они уже извинились за то, что использовали карту, показывающую оккупированный Россией Крым как часть России, а не Украины. Стоит задаться вопросом, кто в BBC News допустил такую ужасную вещь?», — говорится в посте.

Стоит отметить, что во всех остальных материалах на сайте BBC, посвященных харьковской трагедии, телеканал предпочел вовсе не показывать карту Украины.

Член высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич в этой связи указал, что попенял украинским властям на то, что «их больше волнуют карты и позиционирование страны в мировом политическом поле», чем трагедия, передает ФАН.

«Вместо того, чтобы подумать, как помочь семьям, решить проблему, выявить причины катастрофы, они переживают насчет карты», — пояснил экс-сенатор.

В марте 2014 года в Крыму прошел всенародный референдум, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало зато, чтобы он стал административной частью России, а Севастополь — городом федерального значения в составе РФ.

Далеко не первый раз в западных СМИ публикуются карты с Крымом в составе России, возмущающие Украину.

Так, месяц назад посольство Украины в Финляндии выразило протест из-за того, что финская государственная телекомпания YLE показала в эфире карту, на которой Крым указан частью России. Об этом сообщалось в Facebook дипмиссии. В посольстве заявили, что каналу необходимо поменять эту карту.

«Посольство обращает внимание YLE на то, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году, как часть России», — заявили в диппредставительстве.

Телеканал вскоре изменил карту, предпослав сюжету сообщение о том, что правительственный комитет Финляндии по внешней политике и политике безопасности счел крымский референдум неконституционным и незаконным.

В апреле нынешнего года МИД Украины объявил о начале работы над проверкой информации, размещенной на сайте «Википедия». Ведомство объявило о сотрудничестве с общественной организацией «Викимедия Украина» по нескольким проектам, направленным на предоставление якобы «правдивой и точной» информации о вхождении Крыма в состав РФ.

Чуть ранее в Сети появились фотографии эстонского школьного учебника по английскому языку для 7 класса, показывающие, что на карте Европы Крым также был отмечен как часть России.

Такое обозначение вызвало протест конгресса украинцев в Эстонии. Руководитель объединения Вира Конык направила главе Минобрнауки Эстонии письмо по данному вопросу. В издательстве, выпустившем учебник, заявили, что карту напечатали по ошибке. Составители книги взяли ее из интернета и не обратили внимание на ее содержание.

В марте посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.

В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить карту, указав Крым как регион Украины.

«Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с репортажем о коронавирусе нуждается в корректировке — Крым — это Украина. Крым временно находится под российской оккупацией, но он и сейчас, и всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!» — сообщается в официальном аккаунте украинского посольства в Twitter.

Вскоре карта в сюжете Vox о распространении инфекции по миру была изменена в соответствии с просьбой украинской стороны.