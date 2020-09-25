Отказалась платить: как участковый задушил пенсионерку

В Калмыкии экс-полицейского осудили за убийство 65-летней местной предпринимательницы, а двух его коллег — за сокрытие преступления. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Суд установил, что трагедия произошла 30 мая 2019 года в Элисте. Вечером того дня один из правоохранителей поссорился со знакомой, после чего задушил ее прямо у подъезда многоквартирного дома.

Затем он рассказал об убийстве своим коллегам и попросил их помочь спрятать тело. Вместе злоумышленники вывезли тело женщины за 60 км от Элисты и спрятали его в бетонированной трубе в Кетченеровском районе вблизи поселка Кегульта.

Источник в силовых структурах рассказывал сайту kp.ru, что, по его информации, предпринимательница обещала полицейскому и его коллегам платить «дань» с их семейного бизнеса — небольшого магазина по продаже посуды, однако затем отказалась это делать.

«Вполне вероятно, именно это обстоятельство и послужило причиной агрессии «околоточного», — отмечал собеседник.

Полицейские попали под подозрение после того, как супруг Годиной рассказал, что ранее они уже получали угрозы от участковых. «В итоге проверили биллинги этих сотрудников, появились косвенные доказательства. Тем более, что один, главный подозреваемый, неожиданно отпросился на работе и перестал появляться дома», — пояснял источник издания «КП».

Примечательно, что свою вину мужчина так и не признал. Как сообщали в региональной прокуратуре, он пытался обвинить в убийстве своих сообщников. Однако обвинение представило суду присяжных достаточные доказательства его виновности.

В итоге суд признал экс-полицейского виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 9 лет 10 месяцев тюрьмы с ограничением свободы 2 года и лишением права занимать должность в правоохранительных органах 2 года с лишением звания старшего лейтенанта полиции.

Двум другим подсудимым назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения и лишением права занимать должность в правоохранительных органах 2 года со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Кроме того, сразу после трагедии в местных правоохранительных органах произошли серьезные кадровые изменения. Были уволены четверо сотрудников, среди которых начальник полиции Элисты, а также ряд начальников городского управления МВД и республиканского министерства, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Еще трое полицейских в городском управлении и республиканском министерстве были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Там в июле 2020 года арестовали 33-летнего полицейского, а также 26-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 53-летнего пенсионера МВД.

По данным местного Следкома, злоумышленники решили убить мужчину, чтобы не возвращать ему долг в миллион рублей. Вечером 12 мая 2020 года, находясь с жертвой в автомобиле, припаркованном у одного из домов по проспекту Маршала Захарова, они задушили пенсионера.

Затем злоумышленники вывезли тело потерпевшего и спрятали в заброшенном гараже, расположенном на территории Колпинского района города.

В результате проведения следственных действий было установлено, что к совершению преступления причастны: местный житель и действующий сотрудник полиции — инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Незадолго до этого, 20 июня 2020 года, в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег задержали 40-летнего полицейского. По данным следователей, преступление было совершено в гараже городского отдела полиции.

Туда после смены приехал 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД и решил задержаться, чтобы выпить с коллегами. Однако спустя некоторое время между сослуживцами разгорелся конфликт и мужчина забил оппонентов до смерти.

«Обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД России по г. Воркуте и 49-летнего вольнонаемного слесаря указанной организации с множественными телесными повреждениями в области головы», — пояснили в СК.

После этого предполагаемый злоумышленник продолжал пить рядом с телами убитых коллег. Услышав шаги сожительницы, которая пришла проведать мужчину, он закрылся в гараже и отказался ее впускать — она вызвала полицию.

Сам предполагаемый преступник позже решил скрыться с места происшествия на своей машине. В городе был объявлен план «Перехват», вскоре его удалось задержать у собственного дома. Сейчас мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух лиц».