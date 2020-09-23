Давили и обирали: суд арестовал Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя так называемой «Церкви Последнего завета» Сергея Торопа, известного также как Виссарион. Как сообщает ТАСС, арестованы также двое других руководителей религиозного объединения – Владимир Ведерников и Вадим Редькин.

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Виссарион и его сподвижники обвинены в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Арест, согласно решению суда, продлится до 22 ноября.

Тороп-Виссарион с обвинением не согласен. Он заявил, что слова пострадавших сомнительны, а некоторых из них он ранее не встречал.

«Если приводится аргумент, что давление с моей стороны было на тех, кто это заявил, эти люди много лет живут рядом. И все знают, что они, находясь в сложном состоянии, постоянно куда-то жалуются, выражают недовольство», – сказал он.

По словам Торопа, одного из пострадавших он видел «лет 15 назад», еще одного не видел никогда, а остальные люди «постоянно куда-то жаловались» и «создавали какие-то сложности». Защита Торопа, Ведерникова и Редькина намерена обжаловать решение суда.

Сергею Торопу 59 лет, ранее он служил сотрудником ГАИ в Минусинске. В начале 1990-х годов он создал «Церковь последнего завета», называл себя «Сыном Божьим Христом под именем Виссарион».

Вадим Редькин ранее был рок-музыкантом, выступал с группами «Ласковый май» и «Интеграл». Владимира Ведерникова называют директором частной школы, где учатся дети членов религиозного объединения.

Мужчины были задержаны во вторник утром, по данным Следственного комитета, задержанные отбирали у граждан деньги, стремясь получить доход от религиозной деятельности. Кроме того, СК заявляет, что Виссарион и его помощники использовали психологическое насилие, нанося тяжкий вред здоровью ряда своих последователей.

Общину «разрабатывали» два года — после того, как в одной из деревень виссарионовцев нашли тело младенца — его родителям Тороп запретил обращаться за медпомощью во «внешний мир». Кроме того, передает «Пятый канал», один из последователей «церкви» покончил с собой, поскольку не был принят в общину, продав все свое имущество.

«Церковь последнего завета» занимает «Обитель рассвета» в Курагинском районе Красноярского края. РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись следственных действий сообщает, что в ходе обысков у членов религиозной организации «Церковь последнего завета» обнаружили резиновые фаллоимитаторы. Кроме того, в «Обители рассвета» было найдено огнестрельное оружие, патроны и порох, свидетельствует видеозапись.

Проповедовать Тороп-Виссарион стал в 1991 году, идеология его «церкви» была во многом схожа с идеями секты «Белого братства» на Украине. Сообщалось, что после запрета «белых братьев», многие из них слились с «Церковью последнего завета».

В 1995 году Курагинское РОВД установило факты смерти нескольких виссарионовцев. Кроме того, СМИ сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у многих адептов «церкви» и различных манипуляциях с их имуществом.

В августе произошло схожее по резонансу событие — одного из руководителей секты «бога Кузи» — Юрия Цукермана — приговорили к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении 215 млн руб.

«Суд постановил признать Цукермана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судья Тушинского районного суда Москвы Ольга Федина.

Гособвинение просило для Цукермана восемь лет колонии. Согласно материалам суда, злоумышленник был супругом Жанны Фролушкиной — последовательницы «бога Кузи». Именно на нее была оформлена вся собственность организатора секты Андрея Попова, который именовал себя Кузей в честь любимого попугая из детства. После распада сообщества в 2015 году Цукерман предъявил Химкинскому городскому суду поддельный договор о передаче средств, который якобы был оформлен между ним и бывшей женой.

Тогда суд взыскал в пользу злоумышленника свыше 215 млн рублей, которые находились на хранении у столичного главка МВД в качестве вещдоков по делу, возбужденному в 2015 году против Попова. После этого

Цукерман быстро перевел все деньги на свои счета — когда полиция заметила исчезновение вещественных доказательств, транзакцию было уже не остановить.

В 2018 году Цукермана задержали — при себе у него обнаружили 85 млн рублей. Следствие также изъяло у него имущество, купленное на полученные незаконным путем деньги.