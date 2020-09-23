Копали год: как группа опасных преступников сбежала из колонии

В Дагестане из колонии строгого режима сбежали шестеро заключенных — они готовились к побегу в течение года. Об этом сообщили в региональном управлении УФСИН.

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«22.09.2020 в 23.40 в исправительной колонии №2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных», — говорится в сообщении.

По данным телеканала «360», осужденные готовились к нему год. За это время они вырыли существенных размеров подкоп.

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Один из сбежавших, по данным ведомства, уроженец Таджикистана, а пятеро — дагестанцы. Двоих из них назвали особо опасными преступниками, они были осуждены на 13 и 14 лет за «Убийство» и «Хищение оружия». Остальные получили сроки по «наркотическим» статьям, передает kp.ru.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда. Выставлены временные розыскные посты. Оповещены взаимодействующие органы, разосланы ориентировочные данные на осужденных. По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. Проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД, ориентировки на сбежавших разосланы во все территориальные отделы правоохранительных органов, все силы направлены на их поиски.

Более того, ГУ ФСИН инициировало служебную проверку по факту произошедшего. «Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. На место происшествия выехал начальник УФСИН России по Республике Дагестан Андрей Поляков», — отметили в ведомстве.

Согласно данным из открытых источников, исправительная колония №2 строгого режима находится в поселке Загородном в Махачкале. В ней могут содержаться до 1,1 тыс. заключенных. В учреждении налажено производство металлических изделий: декоративные ворота, кованые решетки и так далее. Среди товаров народного потребления особой популярностью пользуются нарды.

Между тем ранее похожая история произошла в Краснодарском крае. 18 августа 2020 года неоднократно судимый 57-летний Юрий Спарихин сбежал от конвоя, когда правоохранители вели его в автозак после суда по мере пресечения.

«Спарихин — особо опасный рецидивист, многократно судимый, в том числе за убийства малолетних детей», — сообщали в региональном СК.

За время побега Спарихин убил 40-летнюю жительницу Карасунского округа Краснодара и похитил ее машину. Тело погибшей позже нашли следователи. Спустя три дня после побега он, находясь за рулем машины своей жертвы, не остановился по требованию сотрудника ДПС — началась погоня. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего его задержали.

Известно, что Спарихин провел 42 года в колониях. В 1980 году он был осужден за умышленное убийство, в 1987 — за хищение имущества, в 1996 — за истязание, в 2001 — за убийство двух и более лиц, в том числе ребенка. В очередной раз он освободился 19 июня 2020 года.

После чего сразу же совершил новое нападение. В Новороссийске он поймал поздно вечером на улице местную жительницу, угрожая ножом, посадил в ее автомобиль и там изнасиловал.

После этого рецидивист, угрожая убийством, заставил потерпевшую возить его по городу. Ночью того же дня мужчина потребовал остановить автомобиль в безлюдном месте, а затем повторно надругался над краснодаркой.

Его задержали и в августе 2020 года он должен был отправится в СИЗО, однако сбежал. В настоящий момент мужчина проходит сразу по пяти статьям: «Похищение человека», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Побег из места лишения свободы».

Еще один инцидент произошел в январе 2020 года в Богучанском районе Красноярского края. Там заключенный покинул колонию-поселение ИК-42 в поселке Октябрьский, где отбывают срок мужчины, осужденные впервые.

Ночью, воспользовавшись отсутствием надзора со стороны дежурной смены, он оставил на кровати муляж, накрыл одеялом и сбежал.

Мужчине удалось добраться до ближайшей станции. Однако в тот же день его задержали и вернули в колонию. Также против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ «Побег из мест лишения свободы.