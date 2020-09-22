Побороть COVID-19: ВОЗ проверит полынь и травы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила испытание лекарств растительного происхождения для лечения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Инициативу использовать традиционные лекарства для борьбы с COVID-19 выдвинули эксперты Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний и Комиссии по социальным вопросам Африканского союза. На это их вдохновило предложение президента Мадагаскара Андри Радзуэлина протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии.

Этот напиток под названием COVID-Organics или CVO активно используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран для лечения коронавируса. Теперь им заинтересовалась ВОЗ, которая уже одобрила протокол испытаний, устав и техническое задание для третьей фазы клинических испытаний.

«Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — заявил директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме. — Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства».

Решение ВОЗ перекликается с заявлением, опубликованным еще мае 2020 года — тогда организация объявила, что будет рассматривать «традиционные методы лечения» новой коронавирусной инфекции в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний.

Ранее прибегали к традиционной медицине для лечения коронавируса в Китае — там его прошли более 60 тыс. госпитализированных пациентов. При этом, как сообщали специалисты, именно они избавлялись от вируса быстрее тех, кто принимал обычные медикаменты.

В городе Ханчжоу, например, таким образом удалось вылечить 88-летнюю пациентку, попавшую в больницу в критическом состоянии. Как рассказывал китайскому телеканалу CCTV заведующий отделением традиционной китайской медицины Ю Цзяньхуа ТКМ, его пациенты принимают два традиционных препарата: один помогает избавиться от мокроты в легких, другой борется с воспалением.

Особенно эффективно наряду с основной терапией лечить больных коронавирусом при помощи микстуры Цинфей пайду, сообщало агентство Синьхуа со ссылкой на главврача одной из пекинских больниц Ван Ронбин.



Этот традиционный препарат делается на основе лекарственных трав и других растений, в число которых входит хвойник китайский и корень лакрицы.

В Индии специалисты в области традиционной медицины также активно прибегали методам аювердической медицины для борьбы с коронавирусом.

«Задача аюрведы не уничтожить болезнь, а включить защитные механизмы человека, освободить организм от шлаков и токсинов, которые способствуют развитию инфекции», — рассказывал «Российской газете» практикующий в Керале бакалавр аюрведической медицины и хирургии Кавираджана Бхасуранган-Лалитакумари.

По его словам, первые шесть часов после того, как проявились симптомы, необходимо воздержаться от еды и каждые 15 минут выпивать столовую ложку теплой кипяченой воды. Это якобы должно запустить защитный процесс и активизировать иммунитет.

«Нормальный организм способен сам справиться, ему нужно только помочь. Спустя шесть часов начинаем принимать лекарственные препараты. По назначению врача, с учетом индивидуальных параметров и под наблюдением», — отметил специалист.

Кроме того, необходимо сесть на диету, в ходе которой из рациона будут исключены молочные и кисломолочные продукты, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, чеснок, дрожжевой хлеб, мясо, рыба, яйца, алкоголь, сахар, чай, кофе и консервированные продукты.

«Это очень важно, от ее соблюдения результат зависит процентов на 40. Исключить продукты, которые создают в организме так называемую слизь, благоприятную для развития вируса среду. Принятые меры призваны сбалансировать соотношение доз, нормализовать жизненные процессы, и болезнь должна отступить», — заключил медик.

В России также пытались найти способы для лечения вируса в народной медицине. Так, особым спросом в разгар пандемии пользовались чеснок, куркума, лимон и имбирь. Спрос на последний, например, в конце марта вырос на 80%. Тем не менее, по словам медиков, верить в то, что такие продукты способны вылечить пациентов от коронавирусной инфекции, не стоит.

«Я испытываю глубокое изумление решением ВОЗ одобрить использование традиционных лекарств для лечения коронавируса. Конечно, там есть биологически-активные вещества. Половина нашей медицины пришла из каких-то растительных вещей — белладонна, например. Но, я думаю, что сейчас к этому обращаться при лечении коронавируса — это как минимум странно», — заявил «Газете.Ru» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

С коллегой согласен врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. По его словам, на традиционную медицину при лечении коронавируса рассчитывать не стоит.

«В сказке много кому что-то помогает, однако хотелось бы узнать конкретный механизм воздействия на инфекционные процессы. Можно хоть с бубном вокруг пациента ходить, однако вряд ли ему это поможет. Мне кажется, это даже не стоит обсуждать, потому что есть болезни, определенные симптомы, патогенез, есть механизмы лечения. Если кто-то сможет показать, что традиционные средства реально могут помочь, то, пожалуйста, пусть показывают. Однако пусть сами проверяют, без привлечения народных масс», — заключил Продеус в разговоре с «Газетой.Ru».