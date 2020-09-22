Вышел срок: почему россиянки делают подпольные аборты

Тверской суд Москвы осудил двух сотрудников клиники, оказывавшей услуги по прерыванию беременности без соответствующей лицензии. Потерпевшими были признаны три девушки — одна из них несовершеннолетняя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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По информации следствия, 45-летний Джамалутдин Айдемиров занимал должность гендиректора в столичной коммерческой клинике. Вместе с ним также работала 41-летняя Наталья Столбовская, которая, не имея соответствующей квалификации, оказывала услуги акушера-гинеколога. В том числе она занималась искусственным прерыванием беременности, что в имеющуюся у клиники лицензию не входило.

«Для оказания таких услуг в нежилом помещении в центре столицы была размещена информация о деятельности клиники и наличии у нее лицензии на оказание соответствующих услуг. Также сообщники разместили многочисленные рекламные объявления о своей деятельности в сети Интернет, указывая разные наименования медицинских организаций», — сообщает прокуратура.

В период с 2018 по 2019 год псевдомедик Столбовская, не имевшая высшего или средне-специального медобразования, а также аккредитации медицинского специалиста, консультировала клиенток, осматривала их и назначала им лекарства. В Росздраве уточнили, что лжеврач притворялась, что проводит УЗИ — включала в кабинете аппарат, но не использовала его по назначению.

Одной из девушек, находившейся на 23 неделе беременности, она прописала самостоятельное применение лекарственного препарата для прерывания беременности.

При этом по российскому законодательству женщина может бесплатно и легально сделать аборт на сроке беременности до 12 недель или до 22 недель при наличии серьезных медицинских (угроза жизни матери) или социальных показаний (изнасилование, смерть мужа, тюремное заключение). Во всех остальных случаях аборт признается нелегальным и влечет за собой уголовную или административную ответственность.

Потерпевшей девушке, решившей избавиться от ребенка на позднем сроке, такой нелегальный аборт обошелся в 30 тыс. рублей. Однако таблетки подействовали не так, как ожидали гинекологи. В тот же день она поступила в городскую больницу с обильным кровотечением, где медики провели ей операцию. Ребенок остался жив, его поместили в инкубатор.

Как удалось установить следователям, жертвами медцентра стали несколько женщин, а также несовершеннолетние девочки. Потерпевшими от действий лжеврача были признаны две женщины и одна 18-летняя девушка, после чего органы пресекли работу медицинского учреждения. Айдемирова и Столбовскую при этом сразу же арестовали.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности» и статьей 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», — сообщили в СУ СК по Москве.

По решению суда Наталье Столбовской было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Джамалутдину Айдемирову — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Посчитать точное количество криминальных абортов в России сложно, поскольку известно о них становится, лишь когда правоохранители находят клиники, в которых проводятся такие операции или если в больницу поступает женщина, серьезно пострадавшая после аборта на поздних сроках.

По мнению специалистов, работающих с женщинами, которые задумываются об абортах, на опасную процедуру они решаются в первую очередь из-за боязни осуждения со стороны близких.

«В 2019 году к нам обратилась женщина 38 лет, у которой была двойня. Женщина склонялась к аборту на сроке более 20 недель беременности. Основная причина, по которой она хотела сделать аборт, — это, в первую очередь, мнение ее ближайшего окружения, родственников. Второй важной для нее причиной была материальная несостоятельность, поскольку муж фактически остался без работы, денег в семье практически не было», — сообщила «Газете.Ru» руководитель кризисного центра для женщин православной службы помощи «Милосердие» Мария Студеникина.

Как рассказала «Газете.Ru» гинеколог-эндокринолог Вера Балан, в России криминальные аборты стали набирать популярность после Великой Отечественной войны, когда прерывание беременности было законодательно запрещено. По словам специалиста, тогда девушки умирали сотнями и остановить это не представлялось возможным.

«В этом случае происходит перфорация матки и сепсис — в этих подпольях же нет никаких правил асептики. Воспалительный процесс как минимум приводит к бесплодию и невынашиванию в будущем, а как максимум к кровотечению, перфорации матки и гибели. Если девушка выживет, то она без матки останется. Это возмутительно — сегодня есть клиники, которую сделают все профессионально. А в подпольные места могут обратиться только маленькие дурочки», — заявила Балан.

С коллегой согласен акушер-гинеколог Владимир Сурсяков. По его словам, риск смерти при неправильном проведении процедуры слишком велик, поэтому слепое доверие женщин непрофессионалам выглядит абсурдно.

«Мне абсолютно непонятно, почему при наличии современных технологий и квалифицированных специалистов женщины по-прежнему идут на «подпольные» аборты. По-моему, это вообще противоречит здравому смыслу. Все зависит от методов прерывания беременности, но последствия в любом случае могут быть печальные: кровотечение, сепсис, шок. Это непростая процедура, и ее нельзя сделать в неподходящих для этого условиях», — подчеркнул медик.

Далеко не безопасной мерой прерывания беременности являются и таблетки, которые недобросовестные доктора иногда прописывают вместо хирургического вмешательства.

«Таблетки — это гормональный удар по организму, как кувалдой по голове. Организм уходит в глубокий гормональный нокаут, и все, что он может сделать, — это выдать кровотечение. Дальнейшие результаты предсказать невозможно. Метод, мягко скажем, не очень хороший», — отметил Сурсяков.

В отдельных случаях негативные последствия приема таблеток против беременности дают о себе знать в самый неожиданный для девушки момент, предупреждают гинекологи.

«Женщина не в состоянии адекватно оценивать степень кровотечения, — заявляла «Москве 24» акушер-гинеколог Юлия Кубицкая. — Когда у нее начнется кровотечение, она попросту может лечь спать, довольная результативностью процедуры, но после этого уже не проснуться».