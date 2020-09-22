«Нормальный парень»: как бывший депутат зарезал заправщицу

В Воронеже суд вынес приговор 32-летнему местному жителю Алексею Маслову за убийство и ограбление 36-летней работницы автозаправочной станции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 23 августа 2019 года в Новоусманском районе. Было установлено, что житель села Рождественская Хава приехал на автозаправочную станцию — там он ранее работал оператором, пока не уволился по собственному желанию после того, как его уличили в недостаче.

Когда бывшая коллега впустила его в подсобное помещение, он ударил ее ножом в грудь — от полученных ран женщина скончалась на месте. Тем временем злоумышленник похитил 181 тыс. рублей из кассы и серверное оборудование, стоимость которого превышает 1,3 млн рублей. После этого он погрузил в авто потерпевшей украденное и уехал с АЗС.

Спустя несколько дней Маслова задержали. Он рассказал следователям, что совершил преступление из-за сложного материального положения. Известно, что у него имелись долги на сумму более полумиллиона рублей. Мужчина частично признал свою вину, отмечали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Обвиняемый знал, как вскрыть кассу со степенями защиты. И если бы это был обычный грабитель в маске, лишать жизни кассира ему было бы незачем. Она потом его никогда бы не опознала», — поясняли «Вести Воронеж» в местном Следкоме.

На него завели сразу несколько уголовных дел по статьям: «Разбой», «Убийство» и «Угон». В ходе расследования Маслов отрицал, что убил девушку ради денег, и утверждал, что на преступление его толкнула обида.

Воронежский областной суд назначил ему 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Между тем известно, что Маслов работал на АЗС, где произошла трагедия, 13 лет, а также четыре года состоял в Совете народных депутатов в селе Рождественская Хава. В администрации сельского поселения Маслова охарактеризовали как «спокойного, уважительного, нормального парня».

По словам родителей погибшей, она устроилась работать на заправку в конце 2018 — начале 2019 года. До этого она работала как парикмахер-стилист. За несколько лет до этого женщина развелась, одна растила двух дочек — 7 и 15 лет.

В мае 2020 года налет на заправку произошел и в Приморском крае. Злоумышленники несколько раз выстрелили из пистолета и забрали из кассы крупную сумму. По информации портала VL.ru,

нападение на автозаправочную станцию, расположенную на трассе А-370 в Надеждинском районе, произошло на рассвете 18 мая 2020 года.

По словам 45-летней женщины-оператора, в нападении участвовали двое вооруженных мужчин в масках и одежде черного цвета. Злоумышленники разбили окно и проникли в помещение АЗС, где два раза выстрелили из пистолета в воздух, а затем похитили из кассы более 200 тыс. рублей и скрылись.

Сразу после нападения сотрудница заправки сообщила о произошедшем в полицию и своему начальству. Стражи порядка осмотрели место происшествия, изъяли записи камер наблюдения и приступили к поискам подозреваемых в разбойном нападении. Возбуждено уголовное дело.

Похожая история произошла 26 марта 2020 года и в Алтайском крае. По данным СК, в дежурную часть отделения МВД поступил звонок. Звонившие сообщили, что заехали на автозаправку возле села Верх-Бийск Турочакского района и обнаружили в помещении заправки лежащего на полу раненого кассира.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и скорая помощь. Пострадавшего доставили в Турочакскую районную больницу. Несмотря на усилия медиков через несколько часов от полученных травм мужчина скончался.

По подозрению в совершении преступления вскоре был задержан 44-летний местный житель, который работал на этой же заправке и был сменщиком жертвы.

Подозреваемый в содеянном признался. Он сообщил, что накануне происшествия между ним и потерпевшим произошла ссора, связанная с рабочими моментами. После ссоры он уехал домой, но вернулся на заправку ночью с металлическим прутом, «чтобы разрешить конфликт».

В ходе вновь вспыхнувшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил сменщика металлическим прутом по голове и телу. Тот упал и потерял сознание. После этого подозреваемый забрал из кассы заправки 50 тыс. рублей и скрылся.

В отношении ранее судимого алтайца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и по части статьи 162 УК РФ «Разбой».