«Последний завет»: как задерживали членов секты Виссариона

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», более известной как община Виссариона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета». Сегодня с самого раннего утра на юге Красноярского края проходят следственные действия», — пояснил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС житель близлежащей деревни Петропавловка, в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты — уточняется, что это сотрудники ФСБ РФ. Об этом написал и член общины Виссариона Александр Староверов — он сообщил в Facebook, что на дорогах видели колонну из 50 автомобилей, в том числе с медицинскими работниками.

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По его словам, в жилищах руководителей и участников религиозной организации проводят обыски. Силовики увезли Торопа и Редькина на вертолете, а Ведерникова — на автомобиле.

Руководитель адвокатского бюро, сотрудники которого защищают членов общины, Иван Хорошев выразил порталу NGS24.ru свое возмущение в связи с задержанием. Он добавил, что данный инцидент связан с февральскими обысками.

«На мой взгляд, никаких не было причин для такой войсковой операции. Это сплошная показуха. Это абсолютно мирные люди, если бы их вызвали, они бы спокойно пришли все. Без этих вот обысков и вертолетов. Сколько человек задержали — не знает никто. Их сейчас будут прятать», — предположил Хорошев.

«Церковь последнего завета» была создана в 1991 году Сергеем Торопом, который сам назвал себя Виссарионом — она официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый «Город Солнца». Также члены общины живут во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

Приверженцы «Церкви последнего завета» верят в реинкарнацию, живут ожиданием конца света, а Виссариона считают воплощением Иисуса Христа. Религиозные организации последователей Торопа также существуют в Казахстане, Латвии, Белоруссии, Молдавии, Болгарии, США и Германии.

В адвокатском бюро «Хорошев и Партнеры», которое представляет организацию, ранее рассказывали, что следственные действия ведутся с 2019 года — при этом в деле нет конкретных подозреваемых.

Так, ранее, 10 сентября 2020 года, следователи допрашивали последователей идей Виссариона. По словам людей, допрашивают «грубо, с наездом, попугивая закрытием «секты» и задержанием «лидеров» и Лидера», передавал портал NGS24.ru.

«В допросах популярна тема питания в общине, якобы приводящая к психическим отклонениям у кого-то, и тема принуждения в разных аспектах жизни. Следователи торопятся, приезжают допрашивать без повесток, просто сажают в машину несведущих и везут, например, в здание школы. Находимся в ожидании новых фокусов. Если ничего не произойдет, значит, мы зря испугались. А если произойдет — вы уже в курсе», — рассказывал тогда в Facebook задержанный сегодня, 22 сентября, Вадим Редькин.

Первый обыск в общине проходил еще в феврале 2020 года. Тогда силовики приехали из Новосибирска и проверяли работу местной школы, в которой учатся дети последователей Виссариона.

Telegram-канал «Борус» рассказывал со ссылкой на свои источники, что следователи подозревают случаи инцестов, растления малолетних, доведение до суицида и даже убийства в общине. Однако официальных комментариев по этому делу до сих пор нет.

«Местные следователи, задающие вопросы по опроснику, присланному из ГУ СК, не знают названия и цели этого дела. Они просто корректно выполняют свою работу. В начале лета 2018 года были обыски в двух семьях по делам, закрытым местными следственными органами за отсутствием оснований, но вновь возобновленным ГУ СК», — подчеркивал один из глав общины.

Помимо этого, во время обысков изъяли документы и аппаратуру, в том числе ноутбуки и смартфоны директора школы. Следователи также интересовались питанием детей и возможностью получения медицинской помощи. По правилам общины, у адептов есть строгие ограничения в еде: им запрещено употреблять пищу животного происхождения, сахар, соль и ряд других продуктов.

Также члены общины отрицают традиционную медицину и используют альтернативные методы для исцеления. Одним из таких методов является прикосновение Виссариона. Из-за этого, по словам бывших послушников, погибли несколько детей с диагностированной онкологией и другими тяжелыми заболеваниями, писали «Известия».

Между тем девушка, которая живет рядом с этой общиной, общается с ее представителями и работает с детьми из «Города солнца», рассказала NGS24.ru о ее впечатлениях.

«Есть предположение, что там хотят золото добывать и дорогу строить, а им не дают. Тут правда все очень хорошо. А полиция сюда приезжает уже как к себе домой, людей до слез доводят. Вопросы ставят так, чтобы получить именно тот ответ, который хотят», — отмечала она.

По ее мнению, община — это место, где воспитывают творческих людей и никаких преступлений они совершить не могли. «Тут полно художников, музыкантов, архитекторов, врачей, танцоров всяких. Тут заборы разрисованы, дети растут в творчестве. Это чудесное место. Про Виссариона не слышно даже, если не спросить. Они максимально адекватный народ, в большинстве своем», — сетовала девушка.