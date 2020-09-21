Полицейская погоня: в ДТП под Иркутском погибли пять человек

В Иркутской области в крупном ДТП погибли пять человек. Трагедия произошла на участке федеральной трассы в Усольском районе недалеко от села Биликтуй. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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По данным правоохранителей, столкновение произошло между легковым автомобилем и седельным тягачом. Предварительно, водитель автомобиля Toyota Cresta ехал со стороны села Большая Елань на высокой скорости. Машину пытался остановить сотрудник ГИБДД, но водитель проигнорировал требование. Он поехал дальше и попытался скрыться. При обгоне грузовика водитель выехал на обочину и потерял управление.

В итоге легковушка выехала на встречную полосу, по которой ехал тягач.

«В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

На месте ДТП работают правоохранители, проводится доследственная проверка. Предварительно все погибшие — мужчины. Движение по автодороге Р-255 «Сибирь» из-за трагедии было частично ограничено. На месте работают пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Накануне произошло крупное ДТП в Барнауле. Там погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей. В ГУ МВД по региону рассказали, что Toyota RAV4 столкнулась с «Камазом» около 20:55 (16:55 мск) на пересечении Павловского тракта с Трактовой улицей. По предварительной информации, легковушка врезалась в стоящий «Камаз». Погибли пассажиры и водитель легкового автомобиля.

«Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ (следственной части следственного управления) УМВД России по г. Барнаулу 21.09.2020 возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Прокуратура города организовала проверку соблюдения требований ГОСТ Р 58350-2019 при организации дорожного движения в местах производства работ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В начале июня глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что с начала года, то есть за первое полугодие, число дорожно-транспортных происшествий с детьми возрасте до 16 лет сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За январь-апрель 2020 года, то мы увидим, что общее число аварий с детьми до 16 лет снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составило 3591 ДТП. В этих авариях погиб 101 ребенок и были ранены 4002, что соответственно на 16,5% и 21,9% меньше, чем за то же время в 2019 году», — привел он статистические данные.

Тем не менее смертельные ДТП происходят практически ежедневно. Так, в субботу, 19 сентября, в Краснодаре автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи в Юбилейном микрорайоне.

«В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир погиб в медицинском учреждении и еще один госпитализирован», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В понедельник, 21 сентября, мэр города Евгений Первышов сообщил о четвертой жертве. «По неподтвержденным данным, владелец машину продавал, предоставил управление автомобилем покупателю, тот не справился с управлением, четыре смерти молодых ребят», — сказал он, выразив соболезнования родителям погибших.

По версии правоохранителей, водитель легкового автомобиля двигался по проспекту Чекистов и превысил скоростной режим. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.