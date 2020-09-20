«Была лучиком света»: на Кубани полицейский сбил школьницу

В Краснодарском крае задержали 24-летнего полицейского Алексея Соловьева — он подозревается в том, что насмерть сбил на пешеходном переходе 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла вечером 19 сентября на улице Красной в станице Старокорсунской. 16-летняя девушка вместе с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина двигался на автомобиле «Киа Рио» и, приближаясь к пешеходному переходу, не сбавил скорость и сбил школьницу. Удар, по словам очевидцев, был такой силы, что подростка отбросило на несколько метров, пишет kp.ru.

После этого он скрылся с места происшествия и поехал к знакомому, чтобы разобрать поврежденный автомобиль. Там Соловьев начал кричать, что он сотрудник правоохранительных органов, показывал удостоверение и уверял, что ему ничего не будет за эту аварию.

Спустя некоторое время его задержали. На место ДТП были вызваны медики, но несмотря на оказанную помощь девушка скончалась в машине скорой.

Следственным комитетом по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Данное преступление предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы в колонии. Кроме того, если вина мужчины будет доказана, его лишат права заниматься должности в госорганах на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В региональном ГУМВД также сообщили об организации служебной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Как рассказал «Газете.Ru» бывший одноклассник погибшей, она была очень тихой и жизнерадостной. «Человек был очень хороший. Она была тихой, спокойной девочкой, очень доброй, была веселой и жизнерадостной.

Была лучиком света для всех нас, она ушла после 9 класса в колледж на педагога начальных классов. Жаль, что не успела попробовать себя в этом», — отметил Максим Иванов (имя изменено — «Газета.Ru»)

Ранее подобная история произошла в Воронеже. Там 9 июня 2020 года 23-летний полицейский сбил трех пешеходов.

Как передавал местный Следком, участковый ехал на личном автомобиле «в свободное от работы время», не справился с управлением. Уходя от столкновения с собравшейся поворачивать «Ладой», водитель Toyota Crown резко выкрутил руль вправо. Иномарка влетела в дерево, выскочила на тротуар, где находились три пешехода, и врезалась в магазин.

При этом на кадрах с места происшествия видно, как пострадавшие лежат на проезжей части, а молодой человек в форме полицейского скручивает номера с разбитой машины и разговаривает по телефону.

Как сообщали в пресс-службе главного управления МВД по Воронежской области, среди основных версий аварии — техническая неисправность и попытка избежать столкновения с другой машиной.

Водителя арестовали, Следственный комитет по Воронежской области завел уголовное дело. МВД начало служебную проверку и пообещало уволить своего сотрудника, если его вина подтвердится.

Первой жертвой ДТП стал 42-летний инженер связи Дмитрий Журавлев — от полученных травм он скончался на месте. Его друг Роман Романцов выложил на своей странице в соцсети «Вконтакте» пост, где написал, что Журавлев возвращался домой с работы. По его словам, погибший был «отличным товарищем, радостным и светлым человеком и классным профессионалом».

Помимо Журавлева, пострадали еще две женщины в возрасте 42 лет и 71 года — их госпитализировали в реанимацию. Спустя две недели пенсионерка скончалась.

Местные жители в соцсетях призвали суд дать участковому максимальный срок.

«Таких половина Воронежа ездят — все спешат, летят, правил для них не существуют. Каждый день смотришь, и противно, сколько идиотов за рулем. Думаешь, как можно с такими водятлами ездить по дорогам, вот он результат. Впрочем, каждый день одно и тоже», — написал в комментариях в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «Вконтакте» горожанин Евгений.