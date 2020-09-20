Дроны и роботы в форме: как технологии изменили полицию

Среднегодовой темп роста общемировых затрат правоохранительных органов на программные средства и оборудование составляет 9,3%. В 2018 году финансирование оценили в $11,6 млрд, за 2020 год потрачено уже более $13,6 млрд, а к 2023 году, по подсчетам аналитической компании Markets and Markets, бюджет увеличится до $18,1 млрд.

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Деньги тратятся не только на оружие и средства защиты, но и на высокоточные системы распознавания лиц, роботов, которые проверяют у водителей документы, беспилотники и кибер-очки. «Газета.Ru» изучила рынок современных технологий полицейских и выяснила, что уже помогает силовикам бороться с преступностью, а какие новинки — на подходе.

С нарушителями будут общаться роботы

В США более 910 организаций, в частности полиция и пожарные службы, используют беспилотники, которые помогают собирать доказательства и отслеживать события на расстоянии.

По словам экс-заместителя комиссара полиции Филадельфии Нолы Джойс, правоохранители также используют системы обнаружения выстрелов, автоматические устройства для считывания номерных знаков и программы для распознавания лиц.

Дроны применяют и в российской полиции. В МВД РФ уточняли, что информация с беспилотников передается на бортовые компьютеры патрульных автомобилей — она помогает контролировать безопасность на дорогах, митингах, а также оперативно отслеживать преступников после происшествия.

С недавнего времени в российском министерстве стали использовать и улучшенный досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей» — внешне он похож на радиоуправляемую игрушку, которая на деле способна самостоятельно добраться до места преступления, заснять все происходящее вокруг него на 360 градусов и передать данные полицейским.

Тем временем в США инженер-механик из калифорнийского исследовательского института SRI International спроектировал робота, помогающего полицейским избегать потенциальных конфликтов с автомобилистами.

Робот может просканировать документы водителя и выписать штраф, а чтобы он не уехал, разворачивает под колесами автомобиля планку с шипами. Полицейский при этом может не покидать машину для того, чтобы не подвергать себя риску. Пока что новинка проходит тесты.

Как в Великобритании будут предсказывать преступления

Еще одна система-помощник вскоре появится у полицейских Великобритании. С помощью него правоохранители планируют предсказывать совершение серьезных преступлений насильственного характера с использованием технологий искусственного интеллекта.

Национальное решение для анализа данных (NDAS) использует комбинацию ИИ и статистики. Для поиска «будущих» преступников система оценивает более 1,4 тыс. характеристик. Алгоритмы ИИ вычисляют лицо в зоне риска и дают оценку вероятности совершения им преступления c применением оружия.

Арестовывать потенциальных «преступников» за будущие нарушения не станут: для предотвращения опасных деяний им предложат психологическую помощь, обеспечат поддержкой со стороны медицинских или социальных работников.

В Индии стартап Staqu также разрабатывает ряд вспомогательных технологий для правоохранителей, например ABHED (Artificial Intelligence Based Human Efface Detection) — приложение для анализа отпечатков пальцев, распознавания лиц и голоса.

Также создается технология анализа видеоматериалов Jarvis. Она помогает работникам тюрем следить за заключенными и предотвращать потенциально опасные ситуации.

Разрабатывается и платформа для обработки и анализа больших данных Pine — она использует технологии лингвистической обработки и поиск, основанный на анализе изображений, чтобы находить людей, строить взаимосвязи между событиями и предсказывать преступления.

Еще одна разработка индийских ученых — «умные» очки на базе ИИ, которые будут помогать полиции распознавать потенциальных преступников в режиме реального времени. Они оснащены камерами, которые фотографируют людей и сверяют снимки с базой данных преступников. Если совпадения нашлись, информация отобразится на встроенном проекторе.

Коррупционеров вычислит программа

С начала 2020 года МВД России ведет активную работу по разработке специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме будет искать пробелы и противоречия в законах, фактически выполняя функции юристов. Программа будет находить дублирующие друг друга документы и проверять соответствие терминов в разных государственных и муниципальных бумагах.

Кроме того, компьютеры должны автоматически находить коррупциогенные факторы в нормативно-правовой базе — то есть те пункты, исполнение которых зависит от личности чиновника и в обычном режиме проконтролировано быть не может.

Цель данной работы не замена юристов на искусственный интеллект, а создание для них современного инструмента, который позволит повысить производительность труда сотрудников, снизить трудозатраты юристов при проведении правовых и антикоррупционных экспертиз.

Еще одно новшество российской полиции предложил Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Там искусственный интеллект проанализировал 4,4 млн сообщений о происшествиях, с которыми люди обращались к правоохранителям.

Самообучаемая нейросеть выявляла закономерности в данных и обобщала выводы. Работу технологий поделили на 40 распространенных категорий: «бытовые происшествия», «потери и кражи», «ДТП», «пожары». Однако эксперты подчеркивают, что не могут повлиять на причины преступлений, писал портал IOT.ru

«Это тревожная перспектива»

Хотя новые технологии призваны обезопасить нашу жизнь, в некоторых компаниях считают, что некоторые спецсредства нарушают права людей.

Так, 11 июня 2020 года сразу три крупные высокотехнологические компании — IBM, Amazon и Microsoft — резко изменили свою позицию по разработке и использованию полицией технологий для распознавания лиц. До последнего времени против применения полицией таких технологий выступали лишь правозащитники.

В итоге Amazon ввела годичный мораторий на их использование полицией, Microsoft отказалась продавать полиции соответствующее ПО, а IBM заявила об отказе от работы над такими технологиями, призвав конгресс провести законодательную реформу в области применения таких технологий.

За несколько дней до моратория от IT-гигантов в конгресс США был внесен законопроект об ужесточении контроля за действиями полиции — Justice in Policing Act of 2020, который уже на стадии разработки нашел поддержку со стороны 166 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Его рассмотрение продолжается.

В тексте документа помимо прочего содержится требование об ограничении использования технологий по распознаванию лиц в нагрудных полицейских видеорегистраторах. Они смогут применяться только с разрешения судебных органов, только при непосредственной угрозе или при совершении тяжких преступлений.

Беспокойство вмешательством технологий в личную жизнь выражают и канадские ученые. В июльском докладе Торонтского университета говорилось об использовании полицейской службой района Ватерлоо технических средств для отслеживания переписок людей в онлайн-режиме без их оповещения.

Программа, которую используют правоохранители, ловит все сообщения в радиусе нескольких километров. Она используется в антитеррористических целях.

«Это тревожная перспектива, поскольку, судя по тому, что мы узнали о технологии, она позволяет перехватывать частные сообщения в чатах, которые могут быть запароленны. Люди ведь не ожидают, что их приватную переписку будет читать какой-то полицейский», — заявляла газете «Toronto Star» одна из сотрудниц учреждения.