Яд из Канады: Трампу прислали пакет с рицином

Американские спецслужбы перехватили пакет с ядом рицин, адресованный главе Белого дома Дональду Трампу, передает CNN со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов.

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Для подтверждения присутствия рицина в посылке было проведено два теста. Вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на удаленном объекте, прежде чем попасть непосредственно в главное здание администрации президента США.

Представитель правоохранительных органов США уточнил: следователи полагают, что посылка пришла из Канады. Делом занимаются ФБР и Секретная служба.

«Канадские правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими американскими коллегами», — сказала Мари-Лиз Пауэр, главный пресс-секретарь министра общественной безопасности Канады Билла Блэра.

Также силовики изучают подобные посылки, отправленные по нескольким адресам в Техасе, которые могут быть связаны с тем же отправителем в Канаде.

«ФБР, сотрудники Секретной службы и Службы почтовой инспекции расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом учреждении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности нет», — говорится в заявлении офиса ФБР в Вашингтоне.

Рицин в шесть тысяч раз более ядовит, чем цианистый калий. Небольшой его дозы — размером с булавочную головку — достаточно, чтобы убить взрослого человека. Способы применения рицина в качестве оружия массового поражения изучались военными ведомствами разных стран, начиная с Первой мировой войны.

При этом опасные посылки доставляются и оппонентам действующего президента. В октябре 2018 года сотрудниками американских спецслужб было обнаружено по меньшей мере четыре взрывных устройства, отправленных по почте крупным политикам и деятелям, поддерживающим Демократическую партию и критикующим Трампа.

Все началось с того, что во вторник, 23 октября, правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство.

Тогда этому инциденту не придали большого значения, однако на следующий посылка со взрывным устройством по почте была отправлена экс-президенту США Бараку Обаме. Об этом изданию The New York Times сообщил специалист, который проверяет посылки на наличие опасных предметов.

Позднее взрывное устройство в посылке было направлено в небоскреб Тайм-Уорнер-Центр в центре Нью-Йорка, где расположен офис редакции телеканала CNN. Здание было оперативно эвакуировано.

Впоследствии телеканал сообщил, что подозрительная посылка предназначалась бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на телеканале как комментатор, однако не является его сотрудником и не находится в здании постоянно.

Специалисты в области безопасности отмечают, что вероятность попадания взрывных устройств в руки кого-либо из высокопоставленных адресатов минимальна: всю корреспонденцию вскрывает охрана. Обеспечением безопасности бывших государственных деятелей в США занимается Секретная Служба — аналог российского ФСО.

Однако те, кто отправляет подобные посылки, рассчитывают не на гибель высокопоставленного адресата, а скорее на резонансный эффект в СМИ.

В Белый дом регулярно пытаются прислать письма с ядами и другими отравляющими веществами. В 2015 году тогдашнему президенту США Бараку Обаме прислали отравленное письмо, перехваченное Секретной службой. В конверте содержалась неопознанная бело-молочная субстанция, заключенная в емкость и завернутая в пакет.

Первичный химический и бактериологический анализ не показал наличие какой-либо угрозы. Однако при повторной проверке в конверте обнаружили цианистый калий.

Американские СМИ указали, что злоумышленник, который отправил в резиденцию американского лидера яд, известен Секретной службе с 1995 года. Представители прессы утверждали, что Белый дом получал от него десятки посылок разнообразного содержания — от спиртных напитков до человеческих фекалий.

Другой схожий инцидент произошел в 2013 году — полиция задержала жителя штата Техас по подозрению в отправке писем с рицином Обаме и бывшему тогда мэром Нью-Йорка медиамагнату Майклу Блумбергу.