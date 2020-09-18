«Люди устали»: как Европа встречает вторую волну COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о пугающем увеличении числа случаев заражения коронавирусом в Европе. Более половины стран ЕС уже сообщили о приросте более чем на 10% за последние две недели, сообщил представитель организации Ханс Клюге.

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«Еженедельный прирост случаев заболевания превысил те показатели, о которых сообщалось, когда пандемия впервые достигла своего пика в Европе в марте. На прошлой неделе этот показатель превысил 300 000 пациентов», — заявил он.

При этом, если в первую неделю сентября наблюдался рост заболеваемости в старших возрастных группах, в возрасте от 50 до 79 лет, сейчас наибольшая доля новых случаев заболевания снова приходится на людей в возрасте от 25 до 49 лет.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой многие страны начали вводить новые ограничения. Одной из первых это сделала Великобритания, где из-за вируса умерли 41 773 человека — это самый высокий показатель в Европе.

«На этой неделе ввели ограничение — нельзя собираться компаниями больше шести человек. Спортом можно заниматься только на улице. Все университеты на дистанционном обучении, максимум один очный день. Более того, хотят разработать специальную систему в учебных заведениях, чтобы люди двигались по кругу и не пересекались между собой.

В такси также ввели новую меру — теперь водители могут выставить специальный значок, который говорит о том, что они настаивают на том, чтобы вы надели маску во время поездки. Если ее нет, от поездки можно отказаться», — рассказала «Газете.Ru» россиянка Полина, которая сейчас живет в Лондоне.

С пятницы еще более строгие меры будут вводиться на северо-востоке Англии, объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, они будут включать в себя запрет на общение вне домашних хозяйств и обязательное закрытие всех баров, пабов, ресторанов и развлекательных центров в 10 часов вечера.

Власти Германии постепенно вводят новые ограничения после вспышки коронавируса на популярном баварском горнолыжном курорте, которая возникла из-за заболевшего гражданина США. Теперь в отношении него проводит проверку государственная прокуратура Мюнхена.

«В целом в Мюнхене довольно спокойно. Можно ходить без масок — за это максимум сделают замечание, однако штрафовать никто не станет», — заявила «Газете.Ru» россиянка Наташа.

В то же время в другом немецком городе, Дюссельдорфе, дела обстоят совсем иначе — по словам собеседницы «Газеты.Ru» Дарьи, за тем же масочным режимом власти следят более чем строго.

«В кафе можно сидеть только в масках и снимать их только тогда, когда нужно поесть. Даже на улице. Кроме того, всем посетителям выдают значки, которые при выходе сдаются. Очень строго следят за количеством посетителей в ресторанах. Для входа нужно регистрироваться — оставлять имя, фамилию, номер телефона и адрес», — отметила она.

Новые правила коснутся и баварского города Гармиш-Партенкирхен: теперь местные бары будут закрываться в 10 вечера, на вечеринки будут впускать не более 100 человек, а в ресторанах смогут одновременно находиться только пять человек.

В соседней Австрии канцлер Себастьян Курц также предупредил граждан о необходимости не только придерживаться уже действующих санитарных мер, но и ужесточать их с приближением второй волны коронавируса. «Мы находимся в начале второй волны. Нас ждут трудные осенне-зимние месяцы. Число инфекций растет день ото дня», — написал он в Twitter.

«В Австрии все становится хуже с каждым днем. Очень много новых случаев, все в постоянном нервном напряжении и ждут, что все закроется вновь», — рассказала «Газете.Ru» переехавшая в страну много лет назад россиянка Дарья.

Не менее напряженная обстановка — и в Чехии. По словам россиянки Саодат, которая сейчас обучается в одном из пражских вузов, в стране четко ощущается подготовка ко второй волне.

«Многие страны-соседи, в том числе Германия, закрыли с нами границы. Для того, чтобы поехать куда-то, нужно сдавать тесты и сидеть на карантине. Также отменились рейсы с рядом других стран. Недавно стал заново вводиться масочный режим во всех видах транспорта и помещениях. В университетах также планировали следить за ношением масок и сокращать количество людей в классах, однако уже на этой неделе пришла печальная новость — всех студентов и школьников переводят на удаленное обучение. Все очень недовольны», — отметила она.

Более того, недовольство местных жителей уже выливается в настоящий протест — как объяснила Саодат, население страны категорически отказывается соблюдать меры предосторожности, из-за чего число случаев заболевания растет буквально каждый день.

«Люди не напуганы, они просто устали. Никто не хочет больше носить маски и терпеть ограничения. Чехи не боятся коронавируса вообще — для них проще жить в своем привычном темпе, чем соблюдать меры. О помощи человечеству никто не думает, все живут одним днем. Поэтому и возникла такая сложная ситуация — по 1,5-2 тыс. человек в день заболевают», — обратила внимание девушка.

Устали от ограничительных мер и в Нидерландах, где за их соблюдением даже перестали следить.

«Сейчас действует правило только о сокращенном количестве посетителей в ресторанах и магазинах, однако его никто не соблюдает. Точно так же, как и с масками, с социальной дистанцией. Разговоры идут о том, что в ближайшее время правила ужесточат — нельзя будет встречаться компаниями больше шести человек. В противном случае будут большие штрафы, однако пока это никого не волнует», — заявила «Газете.Ru» проживающая там россиянка Анна.