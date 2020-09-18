Водитель был пьян: в Москве протаранили резиденцию посла США

Въехавший на машине на территорию резиденции посла США в Спасопесковском переулке в центре Москвы злоумышленник находится под арестом – сообщила в Twitter пресс-секретарь американского диппредставительства Ребекка Росс.

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По ее словам, водитель, протаранивший ворота резиденции, является гражданином России. Это произошло в половине пятого вечера в пятницу, 18 сентября. По предварительной информации, злоумышленник 1976 года рождения был пьян, сообщает РИА «Новости».

«Гражданин России на автомобиле прорвал периметр резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям», — написала дипломат.

Во время происшествия посол США в РФ Джон Дж. Салливан отсутствовал на месте. При ЧП никто не пострадал. Росс также выразила благодарность российским правоохранительным органам за оперативную реакцию и добавила, что сейчас ведется следствие по поводу инцидента.

В прошлом месяце американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генеральное консульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.

Как пояснили в генконсульстве, злоумышленник совершал нападения и учинял погромы каждый день.

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам», — заявил представитель дипмиссии.

Мужчина обещал расправиться не только с сотрудниками консульства, но и с посетителями, отметили в учреждении.

«Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — сообщили в консульстве.

По словам российских дипломатов, лишь «по счастливой случайности» злоумышленник не поранил кого-либо.

«Он вел себя агрессивно и в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство», — пояснил работник консульства.

В том же месяце в служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен «жучок» — в этой связи в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.

Москва выразила представителю Нидерландов решительный протест в связи с произошедшим и указала на безусловное недопущение подобной практики в будущем.

«Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорится в сообщении МИД РФ.

Чуть ранее посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием расследовать угрозы, которые регулярно поступают российским дипломатам.

Угрозы начались после статьи в газете The New York Times о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение террористическому исламистскому движению «Талибан» (организация запрещена в России) за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США», — заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Пожаловались на угрозы в посольствах РФ в Вашингтоне и Лондоне. Диппредставительство в американской столице опубликовало скришноты с угрозами на своей странице в Twitter. На одном из них неизвестный прислал дипломатам ссылку на статью NYT с подписью: «Давайте объявим «вознаграждение» за ваших дипломатов».

В связи с этим посольство обратилось к NYT с призывом не распространять фейковые новости, которые могут поставить под угрозу жизни людей. Кроме того, дипмиссия попросила американские власти соблюдать Статью 29 Венской конвенции о неприкосновенности личности дипломатического агента.

«Мы требуем от властей США принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — указывалось в сообщении посольства.