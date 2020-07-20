«Вместе покатались по городу»: новые жертвы Ангарского маньяка

В Иркутской области 56-летнему Михаилу Попкову, известному как Ангарский маньяк, предъявили обвинение в убийстве, а также его подозревают в еще одном преступлении, которые, по его признанию, он совершил в период с 1995 по 1998 год. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Реклама

По данным ведомства, на допросе осужденный на пожизненный срок Попков дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он правоохранителям не сообщал.

По одному из эпизодов мужчине предъявлено обвинение, по второму следователи СК совместно с сотрудниками ГУ МВД собирают доказательства, после чего будет предъявлено обвинение.

«Я подобрал ее на улице у гостиницы. Мы вместе покатались по городу, купили какой-то легкий алкоголь — скорее всего, вино — и приехали сюда. Выпили, затем вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее. Тело волоком стащил вниз и бросил в воду», — заявил он в ходе следственного эксперимента.

Злоумышленник отметил, что точно не помнит, чем убивал жертву — он бил ее по голове либо топором, либо монтировкой, либо ключом, который потом сбросил в воду. Он признался, что написал явку с повинной потому, что просто захотел «в отпуск» — выехать из колонии для пожизненно осужденных, чтобы поездить по следственным экспериментам.

Напомним, ранее Попкова приговорили к двум пожизненным срокам за 81 убийство и три покушения на убийство женщин. Преступления мужчина совершал в период с 1992 по 2010 годы на территории Иркутской области.

«Кто их так считал, я не знаю. Я в колонии каждый раз, когда открывается дверь в камеру, обязан произносить формулу, за что осужден, и в ней я говорю: «Убийство 77 человек». Но это цифра неправильная. В двух приговорах значится 78 женщин, а еще по нескольким преступлениям мое уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности», — утверждает при этом Попков.

По данным СК, работая в милиции, мужчина подрабатывал в такси. Во время поездки он предлагал жертве выпить и провести время вместе. При этом если женщина отказывалась, то он не трогал ее — довозил до дома и провожал до двери.

Как рассказывал сам «Ангарский маньяк», одним из поводов для начала охоты на женщин стала измена его супруги. Однажды он вернулся домой с дежурства и обнаружил в ведре два презерватива.

Первая жертва убийцы была обнаружена летом 1992 года. Тогда в дежурную часть отдела милиции Ангарска поступило сообщение, что в лесу найдена убитая женщина. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. После осмотра тела сотрудники правоохранительных органов выдвинули несколько версий произошедшего: бытовой конфликт, ограбление, случайная ссора с незнакомцем.

С тех пор изнасилованных и убитых девушек находили постоянно, а осенью 1994 года в окрестностях города обнаружили сразу два трупа. Сотрудники прокуратуры возбуждали уголовные дела по каждому эпизоду, но в одно производство их не объединяли.

И только в конце девяностых начали говорить о том, что в городе орудует серийный убийца. Была сформирована следственно-оперативная группа, но на протяжении долгого времени это не давало никаких результатов. Однако зацепки все же были. В некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля «Нива». Правоохранители проверяли всех владельцев машин этой марки, проживавших в регионе.

Найти след маньяка помогла экспертиза ДНК, которую в нулевых брали почти у всех жителей Ангарска. В итоге сперма, которую обнаружили на телах трех жертв, совпала с образцами Попкова, однако обнаружено это было только в 2012 году. При этом, узнав об исследовании, он сдал анализ добровольно.

Тогда же Попкова и задержали во Владивостоке. Сначала он сознался в убийствах трех женщин, но в дальнейшем следователям удалось доказать его причастность и к остальным преступлениям.

«Часто ведь как бывало, я еду по делам, а она сама выскакивает на дорогу, чуть ли не под колеса. И сразу говорит, я с тобой покатаюсь, давай увеселительную программу. И заканчивалось это тем, что я к ней какую-то неприязнь начинал испытывать», — говорил он телеканалу НТВ

После поимки Попкову предъявили обвинения в 22 убийствах и двух покушениях. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. И уже после оглашения приговора маньяк признался еще в 60 эпизодах. Оказалось, что он совершал преступления даже после увольнения с работы — вплоть до 2010 года. Жертвами маньяка становились девушки и женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

«Показания он давал поэтапно, восстанавливая в памяти совершенные преступления. Об обстоятельствах рассказывал добровольно, с пафосом и даже смакуя», — рассказал следователь Евгений Карчевский, возглавивший следственно-оперативную группу в 2014 году.

Следствие завершилось только в декабре прошлого года, а объем уголовного дела составил 322 тома. Комплексная судебная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза признала Попкова полностью вменяемым, но выставила ему диагноз — гомицидомания. Это психическое расстройство, выражающееся в тяге к убийствам людей. Но сам Попков с выводом экспертов не согласен и отрицает любые расстройства.

Также он не согласен с тем, что его осудили за убийства, сопряженные с изнасилованием: по его мнению, изнасилований не было, а в связь с ним женщины вступали добровольно.