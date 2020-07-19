Китай ни при чем: откуда коронавирус пришел в Россию

Шесть форм болезни

— К 20 июля в мире выявлены 14 663 589 пациентов с COVID-19. Вылечились от болезни 8 737 048 человек, умерли — 609 359.

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— В России зафиксировано 771 546 случаев коронавируса нового типа. Выздоровели 550 344 человека, 12 342 — скончались.

— Ученые Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает Sky News. Первые три формы ученые охарактеризовали как условно легкие, следующие две — как тяжелые. Самая сложная шестая: более половины пациентов с таким типом заболевания нуждаются в госпитализации.

В каких регионах меньше всего заболевших

— Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.

Отмечается, что в Россию вирус завезли как минимум 67 независимых носителей. Они создали разнообразие вируса, и сейчас в России есть по меньшей мере девять вариантов COVID-19.

— Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов, доставляющих блюда на дом. По новым правилам заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, и обязаны предоставлять онлайн-клиентам ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. Заведение также обязано показывать клиентам информацию об услугах — цену услуг и условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.

— В Москве почти три недели число новых случаев коронавируса не превышает апрельские показатели, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. «Число новых случаев на 13,7% меньше, чем две недели назад», — говорится в сообщении.

— Министерство обороны России завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Утром 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко выписали вторую группу добровольцев.

— Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавируса — за сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп — в Москве, Подмосковье, Севастополе, Кабардино-Балкарии (0,3%)

Локальные проблемы

— В Бельгии власти решили не ужесточать меры борьбы против распространения коронавируса, несмотря на рост числа случаев COVID-19. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания консультативного комитета. «Согласно анализу, возобновление распространения вируса на данной стадии характеризуется исключительно локальными проблемами», — говорится в документе.

— На юге Украины зарегистрирована вспышка COVID-19, сообщила главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова. «Там позитивных много и много контактных. <...>В Рыбаковку лучше не ездить и не общаться с теми, кто там был», — цитирует Федорову местное издание «НикВести».