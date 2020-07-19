Потерял память: грабители пытали экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области совершено нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Убита его 80-летняя сестра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В воскресенье неизвестные напали на дом экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Азовском районе Ростовской области. Убита его сестра, сам Песков находится в настоящее время с травмами в больнице», — заявил он.

По словам источника, Песков получил сильный удар по голове — обнаружены травмы и других частей тела. На теле его сестры также были зафиксированы следы побоев.

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Согласно информации ФАН, первым о случившемся правоохранителям сообщил сосед Пескова. Утром он ждал его на встречу, однако экс-директор завода не пришел. Тогда мужчина решил зайти к Пескову домой, чтобы поинтересоваться, что происходит, но ему никто не открыл. Он обошел дом и заметил лежащую в луже крови на полу сестру приятеля. Недалеко от нее лежал и сам Юрий Песков. Характерные травмы позволяют сделать вывод о том, что обоих пострадавших пытали.

Как предполагают сотрудники правоохранительных органов, нападавшие знали, что в ближайшее время Песков должен был снять со счета в банке крупную сумму денег. Возможно, именно это послужило причиной преступления.

Телеканал РЕН ТВ также выяснил, что грабители напали на дом в тот момент, когда Юрий Песков заходил в него. После этого мужчину и его сестру связали, женщине в рот запихнули кляп. По предварительной информации, это и стало причиной ее гибели — она задохнулась.

После произошедшего у Пескова диагностирована частичная амнезия. Врачи следят за состоянием его здоровья.

Информацию о происшествии подтвердил учредитель завода Константин Бабкин. «Да, меня известили об этом. Ужасная ситуация. Со своей стороны поддержим Юрия Александровича. Сам только узнал, подробностей пока никаких не знаю», — заявил президент промышленного союза «Новое содружество» ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России также сообщили о факте нападения на дом в Азовском районе, однако не уточнили, кому именно он принадлежит.

«В полицию поступило сообщение о нападении на один из домов в Азовском районе. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск и установление лиц, причастных к преступлению», — рассказал представитель пресс-службы.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по двум пунктам статьи 105 УК РФ «Убийство», а также по статье 162 УК РФ «Разбой». Следователи осматривают место происшествия, расследование продолжается.

83-летний Юрий Песков занимал пост генерального директора завода «Ростсельмаш» с 1978 года по апрель 1996-го. Он имеет звание Героя социалистического труда, а также был награжден орденами и различными премиями. В частности, он является первым Почетным гражданином Ростовской области. По признанию самого Пескова, для него это высшая награда.

«Получить признание такой огромной области, 4,5 млн населения — это накладывает колоссальную ответственность на меня как на человека. А я эмоциональный человек: даже сейчас, когда ко мне обращаются с какой-то просьбой, я стараюсь помочь в меру своих возможностей. Я бы хотел, чтобы также относились и ко мне», — отмечал он.

Экс-директор «Ростсельмаша» также неоднократно выражал признательность заводу за то, как сложилась его жизнь. По его словам, впервые поесть от души он смог только после получения первой зарплаты.

«Я из достаточно скромной семьи. Никогда никаких богатств у меня не было. По-настоящему жить я начал в 1962 году,13 августа, когда получил первую зарплату на Ростсельмаше! По тем временам 180 рублей — это очень большая была зарплата. Помню, мы в тот день пошли с женой в ресторан, и я в первый раз покушал вволю», — признавался Песков в интервью 161.ru.