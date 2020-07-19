«Растет инфантильность»: молодежи добавят пять лет

В Совфеде предлагают расширить возрастные рамки для представителей молодежи — эта инициатива содержится в подготовленном пакете законопроектов о молодежной политике. После принятия закона молодыми в России будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет — таким образом, понятие «молодая семья» будет относиться, в том числе, к 35-летним людям, состоящим в браке и воспитывающим несовершеннолетнего ребенка.

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Границы инфантильности

Это предложение, скорее всего, будут приветствовать те, кто уже перевалил за планку 30-летнего возраста и переживает из-за наступившей «старости». Однако и эксперты считают такое решение рациональным. Многие сходятся во мнении: современные молодые люди отличаются инфантильностью, а потому остро нуждаются в поддержке государства.

«В нашей стране мы видим, что молодежь все больше времени проводит с родителями, живет с ними, пользуется финансовой поддержкой. И обществом это воспринимается абсолютно нормально. Работать при этом также стремятся далеко не все.

Растет инфантильность среди тех, кто ранее по возрасту воспринимался уже как взрослый и самостоятельный человек.

Вот и границы расширяются», — объяснила «Газете.Ru» директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елены Омельченко.

Не стоит забывать и о том, что продолжительность жизни в мире за последнее время существенно выросла. В связи с этим развитые страны были вынуждены провести пенсионную реформу, которая отразилась на формировании сегментов общества.

«В первую очередь, выросла продолжительность жизни, а, следовательно, и сегмент людей среднего возраста. Это стало первостепенной причиной пересмотра понятия «молодежь» и повышения возраста ее представителей», — говорит руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Нужна помощь

По мнению Елены Омельченко, такая тенденция может быть связана в том числе и с кризисной ситуацией, которая из-за пандемии коронавируса охватила весь мир.

«Изменения в определении возраста молодежи выглядят обоснованными под влиянием кризисных ситуаций. Сдвинуть верхнюю планку до 35 лет, скорее всего, решили, исходя из того, что современные молодые люди особенно нуждаются в поддержке государства на фоне пандемии, которая перекроила все устройство мира. Если новые нормы будут приняты, «молодежь» еще пять лет сможет рассчитывать на определенные льготы и социальные пакеты», — отметила она.

И действительно, считаться молодым в России выгодно, напоминает Александр Разуваев, поскольку люди, входящие в эту возрастную группу, получают ощутимую социальную поддержку — например, при трудоустройстве или оформлении ипотеки. Ряд богатых регионов страны также выделяют часть бюджета для покрытия стоимости жилья.

«У нас молодым человеком быть выгодно, это не пустое слово. Люди могут получить преференции, например, в части поддержки молодых семей. В большинстве стран таких преференций нет. Только в Турции и в богатых арабских нефтяных странах», — подчеркнул Разуваев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что на расширение границ повлияли и общемировые тенденции — возрастные диапазоны, установленные в разных странах, сильно отличаются друг от друга и могут двигаться. Так, в документах ООН фигурируют возрастные границы молодежи от 15 до 25 лет, однако в Испании молодежь определяется возрастом 14-30 лет. Границы могут быть сдвинуты и до 32–34 лет, так как именно в эти годы молодые испанцы начинают вести самостоятельную, экономически независимую жизнь. Современные возрастные границы понятия «молодежь», принятые в большинстве европейских стран, США и Японии, определяются в интервале от 13-14 до 29-30 лет.

«В советское время комсомольский возраст истекал в 28 лет, в наши дни возрастная планка молодости поднялась в России до 35 лет. При этом в документах ВОЗ верхняя планка возраста молодежи и вовсе составляет 44 года», — сообщил аналитик.

Взрослые против

Тем не менее, как показал опрос, проведенный сервисом SuperJob, россияне не слишком активно поддерживают корректировку возраста молодежи — «за» высказались около 24%. При этом столько же респондентов считают предельной для молодежи планку в 30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

«Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается тридцатью годами, — 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь — это лица до 35 лет включительно», — сообщалось в результатах опроса.

Самую активную поддержку инициативе отодвинуть возраст молодежи до 35 лет оказали россияне в возрасте 25-34 лет — их 29%.

Каждый пятый респондент также заявил, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Еще 22% выделили возраст моложе 20 лет. Кроме того, 35 лет в качестве рубежа молодости чаще выделяли женщины — такого мнения придерживаются 26% женщин и 23% мужчин.

Отметим, что в 2018 году с подобной инициативой уже выступали представители молодежной палаты при Мосгордуме — тогда были подготовлены предложения в федеральный законопроект «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».

Как объясняла председатель молодежной палаты Мария Летникова, одним из доводов в пользу увеличения верхней границы возрастного порога было то, что многие граждане выражали желание принимать участие в различных молодежных организациях и после 30 лет. Сейчас эта возможность им недоступна.

«Например, человек получил образование, устроился на какую-то работу, и в определенный момент жизни у него возникает потребность заниматься либо общественной деятельностью, либо в какую-то профсоюзную структуру вступить. И то ограничение, которое стоит сегодня, не всегда соответствует тому моменту, когда человек хотел бы заниматься общественной работой», — поясняла Летникова.