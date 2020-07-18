13 пленников: пираты захватили россиян в заложники

В Гвинейском заливе на западе Африки пираты взяли в заложники 13 членов экипажа танкера Curacao Trader, состоявшего из 19 граждан России и Украины — остальным удалось забаррикадироваться. Об этом сообщили в компании Alison Management, в управлении которой находится судно.

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Танкер вышел из порта Ломе (главный порт африканской страны Того, — «Газета.Ru») под флагом Либерии — он предназначен для перевозки нефти и жидких химических веществ.

По данным организации, 17 июля в 11.00 по местному времени (13.00 мск) в 388 км от побережья государства Бенин в Западной Африке на корабль напали пираты.

«Судно дрейфует с ограниченными возможностями в управлении»,

— заявили в Alison Management.

Согласно информации портала, специализирующегося на вопросах безопасности на море, Dryad Global, на борт Curacao Trader забрались восемь вооруженных пиратов. На сайте уточнили, что никогда ранее захваты заложников в Гвинейском заливе не происходили на таком удаленном от берега расстоянии. В организации нападения участвовало крупное судно, уверены специалисты портала.

На помощь русско-украинскому судну Alison Management направила экипаж находящегося рядом рефрижератора (судна, оборудованного для перевозки скоропортящихся грузов, — «Газета.Ru») Frio Chikuma. Представители посольства РФ в Нигерии и Бенине сообщили, что предпринимают все необходимые действия, чтобы выяснить детали произошедшего.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что среди заложников есть четверо украинцев — остальные девятеро, предположительно, россияне. В настоящее время от владельца судна ждут решения о создании оперативного штаба по освобождению моряков. Пираты пока не пытались установить контакт с властями России и Украины.

Лишь двумя месяцами ранее, 25 мая, восемь захваченных у берегов Бенина моряков, среди которых присутствовали и трое россиян, были освобождены в Нигерии. Об этом сообщал руководитель операции по спасению адмирал Оладеле Даджи.

Он рассказал агентству France Presse, что один из пленников был «слишком истощен». лены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher провели в заложниках у пиратов месяц.

Пришедшие на помощь судну катера военно-морские силы (ВМС) Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники преступников, в результате чего те оказались отрезанными от берега.

Несколько часов спустя сотрудникам ВМС Нигерии совместно со спецназом удалось освободить 11 членов экипажа контейнеровоза. Однако часть заложников — группа из восьми человек — оставалась в руках пиратов.

В итоге переговоры бенинских властей с бандитами прошли безуспешно — пираты покинули борт судна вместе с заложниками и вышли за пределы территориальных вод Бенина. Там же ВМС Нигерии провели операцию по спасению моряков, подробности которой не раскрываются.

Между тем всего пятью днями ранее, 20 мая, в Гвинейском заливе пираты атаковали грузовое судное ESL Australia, шедшее под кипрским флагом. Об этом сообщало издание Dryad Global.

По его данным, экипаж сумел укрыться в специально оборудованном для подобных случаев помещении. В ВМС Нигерии получили соответствующую информацию и приняли ответные меры. Бандитам не удалось взять заложников.

Как пишет ТАСС, Гвинейский залив за последнее время превратился в «самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников». В первом квартале 2020 года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. А как сообщили в Международном морском бюро, в 2019 году на Гвинейский залив приходилось 90% похищений моряков с судов.

При этом преступники в этом заливе чаще всего захватывают членов экипажей для получения за них выкупа.