«Я Королева, а вы рабы»: в московском отеле нашли тело блогерши

В одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы, найдено тело 27-летней блогерши, психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян. Об этом информированный источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости».

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По данным газеты «Московский комсомолец», тело девушки на полу возле кровати обнаружила горничная — она вызвала охранника, который в свою очередь обратился в полицию. Как подчеркивает Telegram-канал «Mash», Амбарцумян была полностью раздета. Рядом с ней лежала пустая упаковка от обезболивающих таблеток «Нурофен», черное платье и сумка Prada.

Сотрудники МВД установили, что блогерша скончалась за пять часов до того, как было найдено ее тело.

«По предварительным данным, причина смерти — передозировка», — отметил собеседник РИА «Новости».

По версии СМИ, Амбарцумян могла покончить жизнь самоубийством. Телеканал РЕН ТВ в свою очередь сообщает, что женщина незадолго до гибели находилась в номере не одна, поэтому не исключается и предумышленная расправа. В то же время в полиции сообщили, что признаков насильственной смерти на теле жертвы не обнаружено. Сейчас там выясняют, что именно произошло в отеле и кто сопровождал блогершу.

«Газета.Ru» направила запрос в управление Следственного комитета РФ по Москве, чтобы узнать подробности происшествия.

Между тем соседи Амбарцумян из Санкт-Петербурга — родного города женщины — уверены, что та не могла пойти на суицид. «Она бы не сделала ничего плохого», — заявила одна из жительниц дома блогерши телеканалу «78». «Не может быть! Любила жизнь! Не было никаких причин», — поддержала ее другая соседка.

Женщины рассказали, что Амбарцумян была из «очень хорошей семьи» (ее мама была медиком) и около двух лет назад после окончания медицинского университета в Санкт-Петербурге переехала в Москву.

Анна Амбарцумян вела свой блог в Instagram — на него подписаны около 367 тыс. человек. В нем она позиционировала себя как психотерапевта и экстрасенса, а также часто публиковала фотографии на фоне дорогих отелей, ресторанов и яхт, называя себя королевой, а своих недоброжелателей — рабами. «Учти всяк сюда входящий. Королева — я, а не ты», — написано в описании профиля женщины.

«Ношу то, что хочу, и фотографируюсь тоже так, как мне угодно. Я не ставлю ни во что всех рабов, которые возмущенно обсуждают в негативном ключе Я горжусь собой и являюсь свободной и независимой личностью, для которой ваш жалкий рабский лепет — это повод посмеяться», — сообщала блогерша в своих постах.

Вместе с тем Амбарцумян заявляла, что может помочь привлечь деньги с помощью заклинаний, а также изготовить амулеты и магические снадобья.

Ее услуги стоили от 2500 рублей до 500 тыс. рублей, как пишет «Московский комсомолец», среди клиентов блогерши было много богатых мужчин — криминальных авторитетов и бизнесменов. Вместе с тем ее часто звали на различные ток-шоу в качестве эксперта — в частности, речь идет о «Пусть говорят». Также Анна Амбарцумян была крестной мамой правнучки актрисы Алисы Фрейндлих.

Ранее, 21 июня, сообщество Instagram-блогеров потрясла смерть еще одного популярного инфлюенсера — на Бали насмерть разбилась 18-летняя Анастасия Тропицель. Она попала в аварию во время поездки на мотоцикле. В роковой день девушка со своим возлюбленным Виктором Майдановским — инструктором по вождению мотоцикла — отправилась на мотопрогулку по дороге Сансет Роуд в районе Кут.

Во время езды на байке Тропицель не справилась с управлением и врезалась сначала в мотоцикл друга, а затем в разделительный бордюр — от полученных тяжелых травм головы блогерша скончалась на месте.

Как пояснил изданию «StarHit» Майдановский, причиной ее смерти стал вобблинг — внезапное раскачивание мотоцикла во время езды. «Начался вобблинг на ровном месте. Настя не виновата, она не превышала скорость», — рассказал парень.

«От этого никто не застрахован, из него [вобблинга] могут выйти только профессиональные спортсмены», — отметили в беседе с порталом kp.ru друзья Тропицель Андрей и Анастасия Лебедевы. По их словам, голову девушки «раскололо на две части», так как от сильного удара с нее слетел шлем — смерть наступила мгновенно.

Однако отец девушки убежден, что именно Виктор виноват в смерти Анастасии. «В своей «практике» он угробил уже пятерых людей. На него масса жалоб. Проходил секс-тренинги и курсы разводил. Был арестован. Он усадил ее на мотоцикл», — заявил мужчина на странице Instagram, созданной в память о дочери.

Порталу kp.ru стало известно, что родители давно недолюбливали избранника Тропицель. За сутки до происшествия у нее произошел серьезный конфликт с отцом. В беседе отец уговаривал ее «взяться за голову». Девушка сама выложила часть переписки с родителем в свой закрытый аккаунт в Instagram. «Настя, твой бизнес разваливается. Твоя команда просто веселится за счет тебя», — говорилось в сообщении мужчины. «Твой мотоциклист тянет тебя вниз», — писал отец Анастасии.