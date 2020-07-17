Москва закрыта не будет: Собянин ждет наплыва туристов

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, Москва является крупнейшим транспортным хабом России, и приезд туристов решающим вопросом не является, передает РИА «Новости».

«Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее», — добавил градоначальник.

Поток туристов из других стран в Москву может возобновиться осенью или зимой текущего года, рассчитывает Собянин. Он выразил надежду, что туристов будет меньше, чем до пандемии.

При этом туристическая отрасль приносила бюджету Москвы 120 млрд рублей в год, заявил мэр города. Собянин добавил, что власти делают все, чтобы связанный с туристической отраслью бизнес смог справиться с последствиями пандемии.

Пандемия коронавируса и закрытые вследствие нее границы подтолкнули развитие внутреннего туризма — на крымских пляжах сейчас аншлаг. Тот же Коктебель известен благодаря даче поэта и художника Максимилиана Волошина.

Здесь гостили классики советской литературы — Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Николай Чуковский.

Количество бронирований авиабилетов в Крым в первой декаде июля выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщало региональное правительство со ссылкой на сервис онлайн-бронирования Biletix. Средний чек стоимости авиабилетов в Крым в обе стороны из других российских аэропортов составляет 11 334 рубля.

После присоединения Крыма к России в 2014-м федеральная власть не жалеет денег на восстановление полуострова. Правительство открыло здесь курортный сезон с 1 июля, а де-факто он стартовал на месяц раньше.

Премьер Михаил Мишустин отмечал на заседании правительства 8 июня, что желающих путешествовать по своей стране предостаточно. Но качество условий для отдыха оставляет желать лучшего.

«Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — говорил Мишустин.

Спрос на экскурсионные туры по России резко вырос за первые две недели июля — на 60-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Львиную долю продаж туроператоров составляют туры на черноморские курорты — Сочи, Анапа и Крым. Глубина продаж достигает конца сентября», — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что популярны Санкт-Петербург, Казань, Алтай, Калининград, Камчатка и Карелия.

Ломидзе подчеркнула, что пока россияне не торопятся скупать зимние туры, так что спрос на них остался прежним.

Музейная отрасль также начала активное восстановление: увеличилось количество открытых предприятий отрасли, практически восстановилась их выручка, следует из отчета оператора онлайн-касс «Эвотор» по состоянию малого и среднего бизнеса в России по итогам прошлой недели.

Так, на неделе с 6 по 12 июля существенно увеличилось число открытых небольших частных музеев, до 60,7% против 46,2% на предыдущей неделе. Несмотря на то что более трети музеев в стране до сих пор закрыты, выручка данного сегмента приблизилась к докризисному уровню, за который взяты данные недели со 2 по 8 марта. Оборот музеев за неделю вырос на 29 п.п. — с 65,4% до 94,4%.

Продолжают восстанавливаться и билетные кассы. Количество работающих точек увеличилось от мартовского уровня с 58,3% до 63,1%. Приросла и их выручка ― с 70,5% до 74,1%. Аналитики «Эвотора» связывают спрос с внутренним туризмом.

Вместе с тем, в России с нетерпением ждут открытия авиасообщения с Турцией — информагентства со ссылкой на министерство транспорта республики, называли датой возобновления полетов 15 июля. Однако этого пока не произошло — и, как пояснили «Газете.Ru» в Федеральном агентстве по туризму, планировать отпуск за рубежом пока еще слишком рано.

Как указал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, туристам также стоит учитывать, что в зарубежных странах по-прежнему действуют карантинные меры — далеко не все из них разрешают въезд без справок о том, что человек не болен COVID-19, и не отправляют на 14-дневный карантин сразу после прибытия.