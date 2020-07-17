Гражданин начальник: как сотрудники колонии выручали боевиков

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела. По информации следователей, в данном исправительном учреждении в течение двух лет действовал так называемый джамаат. В него были вовлечены примерно 100 осужденных. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Реклама

Речь идет о начальнике ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия Павле Батаеве и о его бывшем заместителе Артуре Цамаеве. Первого подозревают в пособничестве руководству террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). Что касается Цамаева, то следователи подозревают его в совершении аналогичного преступления. Кроме того, правоохранители полагают, что они как должностные лица получали взятки в крупном или значительном размерах (ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Следствию известно, что в середине 2013 года один из заключенных создал на территории колонии террористическое сообщество. Батаев и Цамаев, в свою очередь, не препятствовали этому, а, наоборот, способствовали.

Создателем ячейки, как отмечает ТАСС, был Шахбан Гасанов, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия. Когда в 2015 году уроженец Дагестана вышел на свободу, то объявил себя амиром, то есть главой незаконного вооруженного формирования. В том же году он был ликвидирован при посягательстве на жизнь правоохранителей в Хасаврюте.

При этом террористическое сообщество в колонии просуществовало до конца 2019 года, отмечают следователи. За время его функционирования в состав ячейки вошли более 100 осужденных. .

«Начальник исправительной колонии и бывший его заместитель за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества — на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио и видеоматериалы, символику террористических организаций, других запрещенных предметов и веществ», — пояснила Петренко.

Сотрудники Следственного комитета также считают, что Батаев и Цамаев заблаговременно предупреждали участников террористической ячейки о планируемых сотрудниками ФСИН обысках и досмотрах.

Уголовные дела возбудили следователи ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Материалы были предоставлены подразделением ФСБ РФ, УФСБ РФ по Республике Калмыкия, прокуратурой Республики Калмыкия и главным оперативным управлением ФСИН РФ.

Начальник исправительного учреждения Павел Батаев задержан. Следствие планирует просить суд об его аресте. Его бывший заместитель Артур Цамаев уже находится под стражей по уголовному делу, которое было возбуждено против него по другим эпизодам. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Представитель Следственного комитета добавила, что правоохранительные органы продолжают следственные действия и планируют установить других участников данного преступления. Кроме того, следователи проверят причастность Батаева и Цамаева к иным преступлениям, которые могут быть не связаны с расследуемым уголовным делом.

В декабре прошлого года Светлана Петренко сообщила о том, что по делу о создании террористической организации в калмыцкой исправительной колонии проходят 22 человека. Из них пятеро были на тот момент задержаны, остальные либо отбывали наказание, либо умерли.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества и участие в нем». В ходе следственных действий на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять лиц», — отметила она.

Тогда же она рассказала, что в нескольких регионах, в том числе в ИК-2, прошли масштабные мероприятия. В частности, сотрудники правоохранительных органов «провели обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии», добавила Петренко 18 декабря 2019 года, передает РИА «Новости».