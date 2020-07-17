«В местах скопления людей»: ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

В Хабаровске задержали подозреваемого в подготовке терактов в местах массового скопления. По версии ФСБ, он собирался это сделать при помощи зажигательных смесей. Сотрудники спецслужб уже выложили в сеть кадры ареста.

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Как следует из видео, оперативники вытащили мужчину из автомобиля. Под наблюдением силовиков предполагаемый террорист достал из рюкзака нож, флаг террористической организации, а также шесть бутылок с зажигательной смесью. В конце почти двухминутного видео ФСБ вставила кусочек записи, на которой запечатлено, как мужчина приносит присягу террористам.

В Центре общественных связей ФСБ незадолго до размещения видеозаписи сообщили, что был задержан 32-летний мужчина. По версии оперативников, он собирался выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы там участвовать в террористической деятельности.

«Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей», — сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что при задержании у него изъяли оружие, а также зажигательную смесь. «Изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта», — сообщили оперативники.

Подозреваемого заключили под стражу, возбудив против него уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Тем временем правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

В начале июня состоялся суд над шестью жителями Хабаровска, которые участвовали в международной террористической организации. По решению суда, их отправили в колонию.

В распространенном релизе, как передает ТАСС, упоминалось, что сотрудники ФСБ по Хабаровскому краю вскрыли и пресекли деятельность «шести граждан одной из стран Центральной Азии, проживавших на территории г. Хабаровска».

Отмечается, что они принимали участие в деятельности «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Кроме того, они не сообщили «об известных им преступлениях террористической направленности».

Один из осужденных собирался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Перед этим он добровольно присягнул на верность международной организации. Как установили правоохранители, осужденные склоняли своих соотечественников, а также одного россиянина к участию в боевых действиях на стороне ИГ за рубежом.

Троих фигурантов этого дела осудили еще в сентябре прошлого года. Им инкриминировали преступление по ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». Их оштрафовали на суммы от 15 до 30 тыс. рублей и отправили на родину, запретив въезд на территорию России в течение 35 лет.

Другого преступника осудили позднее за приготовление к преступлению по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации». Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Два года он должен отбыть в тюрьме, еще два года — в исправительной колонии строгого режима.

Пятого участника группы приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он вербовал людей для осуществления террористической деятельности. Три года из своего наказания он должен отбыть в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Суд над последним обвиняемым состоялся в июне. За вербовку и участие в деятельности террористической организации суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.