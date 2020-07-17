«Коллективный иммунитет»: 60% москвичей защищены от COVID-19

Больше половины москвичей обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в комментарии РИА «Новости».

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«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сравнил крупнейшие города России и США собеседник агентства.

Он отметил, что сравнение в данном случае уместно, однако между тем, как распространялась болезнь в Москве и Нью-Йорке, есть существенная разница. «При этом у них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — подчеркнул заслуги чиновников мэр столицы.

Во время пандемии коронавируса Нью-Йорк стал центром распространения инфекции в США. В пиковые дни в городе за сутки умирали более 700 человек, более 3 тыс. жителей столицы США попадали в больницы.

По данным на 16 июля, в Нью-Йорке всего за время пандемии COVID-19 скончались 18 754 человек, по стране — больше 140 тысяч. В Москве, по информации на 17 июля, умер 4271 пациент.

Собянин пояснил в своем комментарии агентству, почему разница по количеству летальных исходов такая большая. «Мы раньше, чем они, ввели меры карантина, лучше подготовили здравоохранение. За счет сглаженного пика снизили в разы и пиковые нагрузки на здравоохранение. Поэтому смертность у нас в пять раз ниже, при том что Москва больше Нью-Йорка на 3 миллиона жителей», — отметил он.

Двумя днями ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице России будут увеличены объемы бесплатного ИФА-тестирования. Около 7,5 тыс. москвичей ежедневно смогут сдать анализы на наличие иммунитета к коронавирусу.

«Сегодня мы имеем возможность увеличивать объемы бесплатного ежедневного тестирования по сути дела в полтора раза. В результате около 7,5 тысяч москвичей ежедневно могут проходить это исследование в более удобное для них время», — приводит слова Раковой РИА «Новости».

ИФА-тестирование проводится для исследования формирования иммунитета к новому типу вируса. Такие тесты делаются в Москве с 15 мая. Сначала принять участие в таком скрининге могли только по приглашению. То есть раз в несколько дней специалисты делали рассылку оповещений, в которых говорилось, что гражданин приглашается в медучреждение для сдачи анализов.

С конца мая услуга стала доступна для всех жителей столицы. Для проведения исследования необходимо записаться через портал ЕМИАС в своей поликлинике на свободное время.

Отдельные категории граждан проходят такие исследования с определенной периодичностью. Например, медики проверяют наличие иммунитета каждую неделю, пациенты стационаров сдают кровь для исследования в день госпитализации.

ИФА-метод позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). Таким образом специалисты благодаря одному исследованию могут понять, болеет ли человек коронавирусом или он уже переболел, и у него появился иммунитет к заболеванию.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у 26% россиян уже выработался популяционный иммунитет к вирусу. «Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса», — пояснила она.

Она добавила, что коллективный иммунитет чаще встречается среди детей до шести лет. Он встретился у 42% обследованных. Доля детей с иммунитетом от семи до 13 лет составляет до 38%. «Количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения — самые низкие», — добавила чиновница.

Она также обратила внимание, что в свое время Россия оказалась между тремя очагами распространения вируса: Китаем, Ираном и Европой.

«Мы впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъема, а не пика заболеваемости, не дожидаясь активного роста, и в результате не допустили экспоненциального роста», — сказала глава Роспотребнадзора. По ее мнению, таким образом российские власти «срезали пик эпидемии». Благодаря этому показатель заболеваемости на сто тысяч населения был практически одним из самых низких в мире.