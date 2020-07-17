За решетку: темнокожую американку наказали за несделанные уроки

В США в штате Мичиган 15-летнюю темнокожую школьницу отправили в колонию для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщило издание Detroit Metro Times.

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Правда, решение может быть отменено: 17 июля 2020 года Верховный суд Мичигана рассмотрит обстоятельства данного дела — хотя до начала общественной кампании судебное заседание по делу подростка было запланировано на 8 сентября 2020 года.

Год назад несовершеннолетнюю обвинили в нападении на мать и краже – девочка укусила маму за палец и вырвала ей волосы потому, что та не отпустила ее в гости к подруге. Тогда подростка оставили на свободе с испытательным сроком. Тем не менее, проблемы начались два месяца назад – в мае 2020 года, когда в связи с пандемией COVID-19 американские школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Школьница начала пропускать онлайн-занятия и не выполняла домашние задания. Как стало известно изданию ProPublica Illinois, девочка страдает синдромом дефицита внимания, из-за чего уроки в новом формате действительно давались ей очень тяжело.

Судья округа Окленд Мэри Эллен Бреннан приказала задержать подростка, так как посчитала, что невыполнение домашней работы является нарушением условно-досрочного освобождения. Кроме того, на основании предыдущих обвинений она заявила, что школьница представляет угрозу для общества.

Тем не менее, 16 июля 2020 года один из адвокатов девочки Джонатан Бернат сообщил, что ее задержание противоречит здравому смыслу, так как «невыполнение школьной работы вряд ли может быть опасным для общества». «Документ полностью лишен фактов, подтверждающих реальную угрозу причинения вреда», — подчеркнул юрист.

На это судья ответила, что обвинения подростка в нападении и краже были лишь «двумя из многих факторов», приведших к лишению ее свободы. Тем не менее Бреннан не уточнила, о каких еще причинах идет речь.

Вместе с тем член палаты представителей Энди Левин заявил о «серьезных упущениях» со стороны сотрудников суда, которые не приняли во внимание «пониженную обучаемость» школьницы, а глава округа Окленд Дэвид Култер заявил, что уже разговаривал с судьей по этому делу. «Я полагаю, что оно требует пересмотра в рамках текущего процесса или апелляции», — сказал он.

Кроме того, на специальном заседании Совета по образованию государственных школ Бирмингема (это крупнейший город штата Алабама) его члены единогласно одобрили резолюцию, в которой просили суд вновь рассмотреть дело школьницы и «восстановить правосудие в ее интересах».

«Не должно быть никакого вреда для учащихся в результате внезапного перехода к онлайн-обучению, вызванного глобальной пандемией COVID-19»,

— говорится в резолюции.

Также член школьного совета Эдриенн Янг, работающая в Управлении апелляционной защиты штата, сообщила, что участники совета получили около 300 электронных писем со всей страны в поддержку школьницы.

Между тем в самой колонии для несовершеннолетних в разговоре с ProPublica Illinois подчеркнули, что никаких проблем с арестованной девочкой у них не возникло. «Она является образцовым заключенным и выполняет все поставленные перед ней задачи в отведенное время», — сообщили там.

В то же время сама мать, на которую и нападала школьница, неоднократно обращалась к судье с просьбой отпустить дочь и разрешить им вместе находиться дома. В разговоре с местными СМИ она также отмечала, что считает отношение к девочке предвзятым из-за того, что та является афроамериканкой.

В связи с этим конгрессвумен Бренда Лоуренс назвала решение суда «более чем вызывающим беспокойство». По ее словам, необходимо убедиться, что речь не идет о «диспропорциональных реалиях в правоохранительной системе, с которыми сталкиваются этнические меньшинства».

Жительница Беверли-Хиллз Джойс Перальта, которая воспитывает дочь с синдромом дефицита внимания, в беседе с ProPublica Illinois подтвердила наличие проблем в сфере образования.

«Здесь явно виден расовый уклон, потому что такое не произошло бы с белой девушкой, которая просто поссорилась со своей мамой. Это ведь нормально для подростков. Кроме того, данная ситуация показывает, что у нас нет никакой помощи детям с таким диагнозом», — заключила она.

Также около Верховного суда в Мичигане 16 июля выстроился кортеж из 200 машин, владельцы которых выражали свое сочувствие подсудимой. На некоторых автомобилях были наклейки «Black lives matter».

Одна из выпускниц школы, в которой учится арестованная девочка, рассказала ProPublica Illinois, что многие ученики поддерживают подростка. «Я вышла, потому что здесь есть явная несправедливость. Многие школьники знают, что в учебных заведениях существует расовое неравенство, но мы не говорим об этом», — сказала она.