«Ведут себя безобразно»: сколько заплатят шумные соседи

В Госдуме РФ предложили ввести штрафы в размере до 50 тыс. рублей за нарушение тишины в ночное время в многоквартирных домах. Об этом заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в разговоре с «Парламентской газетой». Он подчеркнул, что проект закона будет рассмотрен нижней палатой парламента во время осенней сессии.

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«Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от трех до десяти тыс. рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тыс. рублей, чтобы у правоохранителей была серьезная вариативность в зависимости от конкретной ситуации», — отметил депутат.

При этом Выборный уточнил, что региональные власти сами будут устанавливать свое время тишины в зависимости от местных условий – в частности, от времени наступления темноты. Кроме того, в каждом субъекте Федерации могут появиться подразделения, которые будут фиксировать нарушения и реагировать на них, а также по необходимости проводить проверки.

«Говорить о 50 тыс. руб. — это перебор»

Заместитель председателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК предположил, что перед тем, как наказать за шум, необходимо сначала предупреждать и делать замечания. «Есть старшие по домам, управляющие компании, чисто гражданский, какой-то понимающий социум», — пояснил он.

Его поддержала и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. «В случае разовых эксцессов, на мой взгляд, достаточно предупреждения от старшего по дому или участкового. Если мы говорим о системном нарушении, то тут можно говорить о наказании рублем в рамках Кодекса об административных нарушениях», — заявила она «Газете.Ru». Анна Кувычко добавила, «и федеральные, и региональные законодатели в вопросе наказания за нарушение тишины должны исходить, в первую очередь, из здравого смысла».

Похожее предложение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил член Совфеда РФ, представитель администрации Смоленской области Франц Клинцевич. «Было бы хорошо, если бы размер штрафа варьировался в зависимости от ситуации и от того, какой раз по счету она происходит», — уточнил он.

При этом он подчеркнул, что вопрос ночного шума является довольно «актуальным».

«К сожалению, действительно есть такая проблема. Иногда соседи не уважают тех, кто живет с ними рядом, и ведут себя безобразно. Этого полно»,

— сказал Клинцевич.

Тем не менее, по его словам, 50 тыс. рублей – для Смоленской области «сумма неподъемная». «Мне кажется, десяти тысяч рублей было бы достаточно. Это могло бы стать ощутимым наказанием и действенной мерой, которая не привела бы к каким-то значительным проблемам, но в то же время сыграла бы свою роль в случае систематического нарушения тишины и спокойствия граждан», — отметил собеседник «Газеты.Ru». Он добавил, что, по его мнению, лучшим периодом для сохранения тишины было бы время с 23.00 до 8.00.

О том, что 50 тыс. рублей – слишком большой штраф заявил и Валерий Рязанский. «Говорить о 50 тыс. руб. — это перебор. Есть административный кодекс, он все прописывает. Я думаю, что до таких штрафов дело не дойдет», — подчеркнул он.

С ним согласилась и Анна Кувычко. «Нижний порог — три тысячи рублей — считаю логичным. Верхний предел наказания — предмет для дискуссии», — уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru». «Лично я полагаю, что 15 и 20 тыс. рублей для жителей регионов — весьма солидная сумма, которая через кошелек уже будет давить на совесть. А вот предлагаемое увеличение штрафных санкций за нарушение тишины до 50 тыс. рублей, на мой взгляд, только повысит социальную напряженность и сомневаюсь, что приведет к желаемому результату — взаимоуважению соседей», — сказала депутат.

Лошадиное ржание и фортепиано: что мучает соседей

Проблема шума, который раздается от соседей, — действительно весьма актуальна в многоквартирных домах. Иногда случается, что его создают намеренно. Например,16 июля 2020 года в Нижнем Новгороде в районный суд передали уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который с апреля 2018 года днем и ночью громко включал музыку и звуки лошадиного ржания – как пояснили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчину обвинили в истязании соседей.

«После ссоры с соседями у него возник преступный умысел, направленный на причинение им физических, психических и нравственных страданий путем систематического совершения насильственных действий, выражающихся в создании шума, превышающего предельно допустимый уровень звука в дневное и ночное время», — сообщили в ведомстве.

До возбуждения дела с подозреваемым пытались договориться и иными способами, однако ни разъяснительные беседы, ни многочисленные жалобы не помогали. Сам же дебошир свою вину до сих пор не признает.

В мае 2020 года стало известно, что жители одного из московских домов на Новоясеневском проспекте затравили свою соседку за то, что ее дочь слишком часто играла на фортепиано. Об этом сообщал Telegram-канал Mash.

Как рассказала женщина, соседи даже жаловались в органы опеки и заявляли социальным работникам, будто девочку систематически избивают и морят голодом.

Кроме того, позже жители подъезда опубликовали телефон семьи на сайте интимных услуг, утверждала собеседница Telegram-канала. Сами же соседи это отрицали, но подтверждали, что им тяжело слушать музыку «по 12 часов подряд».

А в ноябре 2019 года 29-летний житель Самары и вовсе попал в колонию после того, как до смерти избил соседа из-за того, что тот ночью нарушал общественный порядок. Об этом сообщали в областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина устал от шума, который издавал его сосед, зашел в квартиру нарушителя и нанес ему несколько ударов ногами и руками по голове, туловищу и конечностям, от чего хозяин квартиры скончался на месте.

Подсудимый свою вину признал и активно принимал участие в раскрытии преступления, поэтому ему назначали не самое тяжелое наказание, возможное по этой статье, — пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.