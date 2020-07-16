Потратил до задержания: в Петербурге взяли грабителя банка

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк, сообщает региональное управление МВД РФ.

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По версии ведомства, происшествие случилось 11 июля 2020 года — в тот день в финансово-кредитное учреждение на проспекте Ветеранов забежал мужчина в медицинской маске. Он несколько раз выстрелил из травматического пистолета, после чего стал угрожать оружием одному из сотрудников. В итоге злоумышленнику удалось украсть 3,5 млн рублей, после чего он скрылся.

В ходе нападения никто не пострадал. Следователи возбудили по факту происшествия дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Через пять дней подозреваемого задержали — им оказался коренной житель Санкт-Петербурга по имени Кирилл.

При обыске его дома полицейские обнаружили травматический пистолет, патроны и одежду, в которой злоумышленник был в момент нападения. Кроме того, силовики изъяли сумму в 1 млн 745 тыс. рублей — остальное мужчина успел потратить.

Сейчас решается вопрос о заключении петербуржца под стражу.

Это не первый случай, когда злоумышленник пытается совершить ограбление без помощи огнестрельного оружия. Так, в Подмосковье задержали 43-летнего жителя Подольска, ворвавшегося в банк 16 июня 2020 года, сообщает областной главк МВД РФ. Происшествие попало на видео, которое оказалось в распоряжении Life.ru.

В этот день мужчина вбежал в один из подмосковных банков в медицинской маске и солнцезащитных очках — он направил травматический пистолет на сотрудницу и потребовал отдать ему деньги. В ответ женщина заявила, что касса не работает. Нападавший попытался настоять на своем, но работница банка начала еще больше кричать.

«Я вам честно говорю. У меня нет ключей. Я вас прошу, у меня дочка маленькая. Я не кассир. Давайте я вам свое дам», — умоляла она.

В итоге мужчина ушел — на следующий день его задержали. При обыске у злоумышленника нашли травматический пистолет и два магазина с 18 патронами. Кроме того, по данным областного главка МВД, подозреваемый готовился ко второму налету, для которого, как утверждает ведомство, он хотел использовать дрель.

«В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружен и изъят пакет с картонной коробкой, внутри которой находилась дрель, а также записка с угрозами применения взрывчатого устройства в случае отказа в выдаче наличных денежных средств. На допросе 43-летний подозреваемый ничего не отрицал. Он рассказал, что пытался ограбить банк, но у сотрудницы не оказалось ключей от кассы — и он ушел. Что именно толкнуло его на преступление, мужчина не стал говорить», — заключили в региональном главке МВД.

Более успешное нападение на банк было совершено ранее в Санкт-Петербурге. Там 14 октября 2019 года мужчина ограбил банк на 8 млн рублей с пневматическим пистолетом, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, в день нападения мужчина пришел в банк на улице Ижорского Батальона в Колпино и, угрожая пневматическим пистолетом кассиру, потребовал отдать ему деньги. В итоге сотрудник отдал злоумышленнику два пакета с наличными, которые были предназначены для инкассаторов, после чего мужчина скрылся.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — им оказался безработный уроженец Ростовской области. Против злоумышленника возбудили дело по части 2 статьи 162 УК «Разбой».

При обыске силовики изъяли у мужчины пневматический пистолет и нераспечатанные банковские пакеты с наличными на сумму около 6 млн рублей. 2 миллионами злоумышленник успел распорядиться — в частности он приобрел на них автомобиль.