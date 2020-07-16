«Торговля людьми»: в Москве задержана группа акушеров

«Маму задержали очень внезапно»

Ходатайство об аресте четверых акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей, поступило в Басманный суд. Как сообщили в судебной пресс-службе, Следственный комитет попросил избрать меру пресечения в отношении фигурантов на срок до 14 сентября.

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Согласно мнению следователей, трое мужчин и одна женщина совершали преступления, соответствующие разным пунктам статьи 127.1 УК РФ «Торговля людьми». Среди фигурантов есть переводчик, а также генеральный директор центра по суррогатному материнству.

Тем не менее, как объяснил «Газете.Ru» депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, действия медиков не подпадают под эту статью.

«Странно, ведь это разрешено. На этот счет нет никакого закона, но это не торговля людьми. Я нанимаю женщину, она мне оказывает услугу, а затем я с ней рассчитываюсь», — отметил он.

По словам депутата, правильным образом оформить суррогатное материнство в нашей стране можно по-разному. «Тут два правильных варианта. Я приезжаю в Россию и оформляю гражданство — хотя у нас нет быстрой процедуры, — затем пользуюсь услугой суррогатной матери, забираю ребенка и оформляю на себя и уезжаю на родину. Или наоборот, я нанимаю женщину, она приезжает ко мне, рожает и потом уезжает», — сказал Онищенко.

Медик также отметил, что основная проблема подобного суррогатного материнства заключается в том, что детей отправляют в другие страны. «Мы не своим детей рожаем, а для других стран. Но если здесь с этой женщиной поступили адекватно — получала деньги, обследовалась в медучреждении, то тут нельзя говорить о торговле людьми. Это срочно требует правового регулирования», — считает он.

При этом Онищенко полагает, что суррогатные матери находятся в невыгодном положении. Безусловно, женщина, которая вынашивает чужого ребенка, она находится в социально ущербном положении — она просто сосуд», — говорит он.

Накануне арестовали еще четырех фигурантов дела, которых также обвиняют в торговле детьми. По мнению суда, их деятельность по неосторожности повлекла «смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, совершенной в составе организованной группы».

Среди обвиняемых — эмбриолог, врач-уролог-андролог Тарас Ашитков, репродуктолог, акушер-гинеколог Юлиана Иванова, а также врач высшей категории, акушер-гинеколог Лилия Панаиоти. Ашитков и Иванова, переехавшие в Москву из Саратова, с 2016 года работали в медицинском центре «Петровские ворота». Как сообщает mk.ru, в интернете специалистов хвалят и советуют обращаться к ним в случае проблем с деторождением.

Лилия Панаиоти в течение 28 лет принимала роды в роддоме №3 на Нежинской улице и всегда пользовалась уважением благодарных женщин. По словам ее дочери, возникшие сейчас обвинения в торговле детьми выглядят странно.

«Маму задержали очень внезапно — утром приехали за ней домой. Почему — мы не знаем: она не рассказывала нам о работе. Жили мы на среднестатистическом уровне. Мама большую часть времени отдавала своим пациенткам. Пока не успели даже нанять адвоката. Обвинения в торговле детьми — просто какой-то бред», — подчеркнула дочь задержанной передает mk.ru.

Знакомая с Панаиоти женщина также сообщила телеканалу «360», что не слышала об этом громком деле, однако не верит, что врач могла на это пойти.

«Она прекрасный специалист своего дела. У нее есть семья. Зачем ей портить себе жизнь?» — заявила собеседница, добавив, что «скорее всего, она оказалась не в то время и не в том месте».

«После рождения ребенка она сразу написала отказ»

Уголовное дело в отношении акушеров-гинекологов было возбуждено в январе этого года после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. О нем в полицию заявила няня, которая не нащупала у ребенка пульс и решила сообщить о случившемся.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен ребенок мужского пола возрастом один месяц. У мальчика по документам нет еще ни имени, ни фамилии. Погибший ребенок с рождения страдал заболеванием «кефалогематома», — сообщал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Впоследствии выяснилось, что мальчик родился 6 декабря в Санкт-Петербурге. Роды прошли очень тяжело, после чего мать сразу же отказалась от мальчика.

«Мать мальчика — уроженка Чебоксар. После рождения ребенка она сразу написала отказ от него и передала его на попечительство в фирму, которая занимается суррогатным материнством. После этого ребенка перевезли в Москву и поместили в квартиру, где также находились еще трое детей. За ними присматривала няня, уроженка Украины, которая находилась на территории России без регистрации», — пояснял источник.

Как установили тогда эксперты, причиной смерти младенца стал синдром внезапной смерти новорожденного. После этого из юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства, следователи забрали всю необходимую документацию — в том числе соответствующие лицензии и договоры на суррогатное материнство.

По данным следствия, погибший ребенок был рожден суррогатной матерью в декабре 2019 года и после этого был поселен под присмотром няни в квартире, где проживали еще трое младенцев – все они также были рождены суррогатными матерями.

Как удалось установить следователям, дети ожидали момента, когда их биологические родители-иностранцы оформят все документы и смогут их забрать. На время следствия остальных детей поместили в детскую городскую больницу.

В рамках расследования дела следователи уже провели осмотр квартиры, опросили жителей дома, няню ребенка, руководство и менеджера юридической организации по вопросам суррогатного материнства. В процессе расследования статья 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, после чего дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Всем фигурантам дела вменяется несколько эпизодов торговли младенцами.

В конце июня полиция также обнаружила в квартире жилого дома на Аргуновской улице в Москве пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. За ними присматривали две гражданки Китая. По данным МВД, дети были рождены суррогатными матерями для родителей из КНР: для их дальнейшей транспортировки были подготовлены все документы, однако забрать их родители не могли из-за закрытых границ в период пандемии. Возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Законом не запрещено

Россия — одна из немногих стран, где суррогатное материнство законодательно не запрещено. Как правило, посредником в таких вопросах выступают медицинские центры, которые также предоставляют юридическое сопровождение. В РФ нет специального закона, который бы регулировал суррогатное материнство, однако отдельные положения о нем закреплены сразу в некоторых документах — основные положения значатся в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в ст. 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий».

Медицинские показания, которые нужны для процедуры, перечислены в приказе Минздрава «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению».

Положения об этой репродуктивной технологии также есть в Семейном кодексе (п. 4 ст. 51). В нем, в частности, говорится, что суррогатная мать может оставить ребенка себе: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)».

Уже существующие механизмы члены Совфеда попытались изменить в мае 2018 года — тогда в Госдуму был внесен законопроект, предлагавший закрепить порядок по регистрации таких детей.

«Положения Семейного кодекса РФ и № 143-ФЗ предусматривают только один из нескольких случаев регистрации ребенка, родившегося в результате реализации применения репродуктивных методов, тем самым нарушаются права одиноких женщин и лиц, не состоящих в браке», – говорилось в документе.

Вопрос суррогатного материнства рассматривался и с другой стороны. В Госдуму в начале 2017 года был внесен законопроект, в котором предлагалось запретить суррогатное материнство.

«Для «передачи» ребенка от суррогатной мамы к «родителям-заказчикам» не требуется даже процедура усыновления, что еще больше выводит договор об оказании соответствующих услуг за пределы правового поля и может привести к нарушению прав детей, рожденных таким способом», – отмечали авторы проекта. Однако он провалился в первом чтении — как сообщил «Газете.Ru» его инициатор, бывший тогда депутатом Антон Беляков, он уже оставил эту идею и занимается другими вещами.