Прячутся в фурах и стреляют: как пересекают границу РФ в пандемию

Выстрелы на границе

Россия призывает Грузию отказаться от провокационных действий на границе с РФ — соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МИД РФ.

Ведомство обеспокоено участившимися случаями пересечения границы России, Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии.

Реклама

Так, МИД РФ отметил, что 11 июля 33-летнему гражданину Грузии, одетому в камуфляжную форму, удалось пройти 300 м от границы вглубь Республики Южная Осетия. Там его попытались задержать российские пограничники, но мужчина решил скрыться и около 10 раз выстрелил в сотрудников службы.

В ответ гражданин Грузии был ранен в ногу — сейчас он находится в больнице. Во время допроса мужчина признал, что «сознательно и целенаправленно» пересек границы Южной Осетии.

9 июля еще одного гражданина Грузии задержали в 9 км от границы на территории Республики Дагестан. 13 июня на 600 м вглубь того же региона удалось пройти 24-летнему грузину — пограничный наряд поймал его в Цунтинтском районе региона. Отмечается, что мужчина был одет в камуфляжную форму и вооружен охотничьим карабином «Вепрь» с 28 патронами. Кроме того, с собой у него был бинокль. По данным МВД РФ, правоохранители решили не возбуждать против мужчины уголовное дело, а передали его грузинским пограничникам.

6 июня российские пограничники задержали троих граждан Грузии вблизи абхазского села Алакумхара — после этого их отвели в районный отдел СГБ Абхазии по Гальскому району.

В связи с этим МИД РФ попросил грузинские власти донести до населения, что пересекать границы в настоящий момент запрещено. «Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией <...>. Ожидаем от грузинских властей более энергичной разъяснительной работы с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы», — говорится на сайте ведомства.

Где промышляют мошенники

Если грузины пытаются проникнуть в Россию своим ходом, то жители Белоруссии пользуются услугами мошенников. Объявления с предложением помощи преступники публикуют в соцсетях — некоторые предлагают перевезти через границу по объездному пути, а другие готовы провести по данному маршруту дистанционно. «Успех на 100%, поскольку там нет ни КПП, ни постов», — утверждают мошенники.

При этом цены на данную услугу у них постоянно растут. «Ваши пограничники не выпускают белорусов в Россию, только обратно впускают. Я узнавал, сколько стоит перейти: только недавно просили 5 тыс. рублей, теперь уже 10 тыс. рублей с человека.

Обещают, что либо «знают место», либо ведут лесами, где вообще нет контроля. Некоторые сразу просят предоплату — я от таких сразу отказываюсь, точно мошенники», — рассказал принадлежащему Григорию Березкину проекту РБК Autonews.ru гражданин Белоруссии по имени Юрий, который нашел в России работу и хочет пересечь границу.

Нередко попытки нелегального выезда за границу оказываются неудачными, если граждане пытаются схитрить самостоятельно. Так, один из собеседников Autonews.ru рассказал, что его сосед спрятался в фуре друга — ехали они по трассе М1, но пункт пропуска «Редьки-Красное» не прошли.

»ФСБ обыскали кабину и нашли бедолагу. Стоял автобус. Его посадили туда. Это было в шесть утра. Водителю дали 1,5 тыс. рублей штрафа и отпустили с грузом. А его только в 17:00 повезли в Смоленск. Ждали, пока насобирают полный автобус. В Смоленске просидел в отделении ФСБ почти до утра. <...> Дали штраф в 2 тыс. рублей. Посадили в автобус всех, с паспортами РБ и привезли обратно. Вот так он смотался на работу в Россию. Он был приятно удивлен тем, как вели себя сотрудники ФСБ. Вежливо, корректно», — сообщил белорус Александр Бережной.

«Не могла понять, как я оказался на границе»

Как оказалось, есть возможность нелегально пересечь границу России и со стороны Литвы. Об этом рассказал ростовчанин Арсений Титов, который в 2020 году обучался на последнем курсе магистратуры исторического факультета МГУ.

В феврале, когда коронавирус еще не распространялся столь стремительно по миру, молодой человек уехал на стажировку в Вильнюсский университет. 29 мая у Титова истекал срок действия визы — на этот же день МГУ купил ему билет обратно в Москву, а уже 2 июня должна была состояться защита диплома. В итоге студент решил во чтобы то ни стало вернуться на родину.

Он на автобусе доехал до города Кибартай, который находился у границы с Россией. «Спросил у прохожих, как дойти до границы. Мне любезно показали дорогу. Я шел, грохоча своим сломанным чемоданом так, что многие выглядывали из окон. Наверное, думали, что русские танки в городе», — сообщил парень ростовскому порталу Donday.

Вскоре он уже был на пропускном пункте — по реакции пограничников молодой человек понял, что он первый, кто захотел пересечь границы после их закрытия. «Вежливый пограничник спросил у меня, что я делал в Литве. Я показал карту студента. Потом он поинтересовался, почему я не остался до конца карантина, ведь санкций за это не будет. Я объяснил, что у меня защита диплома, да и проблем в будущем не хочу», — рассказал Титов.

В итоге ему удалось уговорить пограничника пропустить его — у российского шлагбаума молодого человека встретила «родная блондинка в форме».

«Сказать, что она была удивлена – значит не сказать ничего. Для нее я был почти неземным существом. Понять, как молодой человек, навьюченный тяжелой поклажей, в самый разгар пандемии, при полной изоляции оказался на границе, она явно не могла. И, конечно же, ее первый вопрос был: «Что вы тут делаете?»,

— вспоминает студент.

В итоге пограничница вызвала начальника — он позволил Титову пройти через границу, но после санитарного, пограничного и таможенного контроля. После измерения температуры, проверки документов и багажа студент оказался в небольшом поселке Чернышевское Калининградской области, а потом добрался и до столицы.

«До двух лет лишения свободы»

Адвокат Алексей Гавришев пояснил «Газете.Ru», что россиянам позволено возвращаться на родину через наземную границу, но не всем — такое право сохранилось за дипломатическими работниками, их родственниками, водителями грузовых автомобилей, курьерами дипломатической связи, военнослужащими и другими сотрудниками, чье перемещение за границу имеет обязательный характер.

«По смыслу введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений, граждане РФ имели право въезжать на территорию страны, но их право на выезд было ограничено, в отношении иностранцев были введены зеркальные меры, то есть они могли свободно выехать из РФ, но въезд для них был закрыт», — отметил юрист.

При этом он считает, что к гражданам, которые попали в Россию в период пандемии незаконно, должны были применять более серьезные санкции, чем штраф в 2 тыс. рублей или возвращение за пределы границы.

«Любые попытки незаконного пересечения государственной границы квалифицируются по статье 322 УК РФ — «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», санкция за которое, без учета отягчающих обстоятельств, предусматривает до двух лет лишения свободы. Как для граждан РФ, так и для иностранцев она абсолютно одинаковая. Разница состоит лишь в том, что как правило, на время предварительного следствия иностранных граждан чаще помещают в СИЗО, потому что они не имеют на территории РФ постоянного места жительства и могут скрыться от органов предварительного следствия», — заявил Гавришев в разговоре с «Газетой.Ru».