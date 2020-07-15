«Северный поток – 2»: США объявили об усилении санкций

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон введет санкции против тех компаний, которые участвуют в строительстве проекта «Северный поток — 2» — экспортного газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

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По словам дипломата, администрация главы Белого дома Дональда Трампа будет применять штрафы в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Убирайтесь сейчас или рискуйте ощутить последствия», — приводит Bloomberg слова главы американского внешнеполитического ведомства.

Оператор трубопровода – компания Nord Stream 2 AG – ответила, что такая риторика Вашингтона показывает неуважение американской стороны к интересам европейских партнеров, передает РИА «Новости».

«Энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро, и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению», — указали в компании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую политику Белого дома нечестной, передает ТАСС.

«Это использование политического давления в целях нечистоплотной конкуренции. Показатель слабости американской системы. Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов нет», — подчеркнула дипломат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал действия США «политическим популизмом» и указал, что американские власти путают понятия «политический проект» и «коммерческий проект».

«Северный поток — 2» — это не проект «Газпрома», а проект консорциума крупнейших европейских компаний. Это нужно учитывать в таких политических заявлениях. «Северный поток — 2» связан с поставками дешевого газа на европейский рынок», — детализировал парламентарий.

Он также напомнил, что санкции против российских проектов продиктованы желанием американской стороны вытеснить Россию с энергетического рынка Европы и самим продавать там сжиженный природный газ, передает RT.

«Здесь видна субъективность и желание увеличить поставки СПГ США на европейский рынок. Он дороже, менее выгодный, и он совершенно не нужен европейским потребителям из-за цены: газ из США стоит дороже, и, соответственно, себестоимость европейской продукции тоже станет дороже», — сообщил депутат.

Киев же очень горячо поддержал санкции США против СП-2.

«Украина решительно приветствует твердую позицию Соединенных Штатов, не позволяющую России геополитически разделить Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы», — говорится в сообщении украинского МИДа.

Ведомство назвало проект СП-2 угрожающим единству Европы, а также заверило, что Украина является надежным транзитным партнером Запада и призналось в том, что рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС.

Днем ранее председатель комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст в письме в США указал на то, что ограничительные меры Вашингтона против «Северного потока — 2» идут вразрез с трансатлантическим союзничеством.

Послание Эрнста было отправлено спикеру палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, руководителям профильных комитетов и инициаторам законопроекта об ужесточении санкций против физических и юридических лиц, участвующих в строительстве трубопровода, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Будучи избранным представителем американского народа, вы, несомненно, будете справедливо противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании. Европа, в свою очередь, ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе», — отметил в письме немецкий политик.

Чуть ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что готовящиеся санкции Вашингтона против экспортного трубопровода из России «несовместимы» с немецким видением правовых стандартов. Она пообещала достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.

«Мы будем действовать в этом контексте», — пообещала Меркель, имея в виду намерение Берлина завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию.

Германия готовится принять ответные меры, если США введут против «Северного потока — 2» дополнительные санкции. Правительство Меркель рассматривает возможность скоординированных действий на уровне Европейского союза.

Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.

«Северный поток — 2» (англ. Nord Stream 2) — строящийся магистральный газопровод длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.