«Должны вернуть все»: как мамы инвалидов борются за пособия

В Краснодаре мать ребенка-инвалида Станиславу Войцеховскую лишили пособия на сына за то, что она получила деньги с рекламы в своем блоге на портале «Яндекс.Дзен» — за несколько месяцев она таким образом заработала около 8 тыс. рублей. Об этом девушка рассказала у себя на странице.

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По ее словам, в Пенсионном фонде узнали, что она ведет блог в соцсети — пишет о жизни детей с аутизмом и советует, какие упражнения им могут помочь и как эффективнее адаптироваться в обществе. Главную проблему сотрудники ведомства увидели в том, что от своего хобби она стала получать прибыль — 2900 рублей в месяц. Однако этой суммы едва хватало, чтобы оплатить услуги детского психолога.

«Нет какого-то именного договора, нет трудоустройства, нет записи в трудовой, нет зарплаты ежемесячной. Это лишь действия по публичной оферте, которые принимаются желающими ее принять»,

— описала принцип заработка в интернете Войцеховская в разговоре с телеканалом НТВ.

Тем не менее, согласно правилам, получать пособие может исключительно безработный родитель ребенка-инвалида. Любой доход считается «вне закона», даже если он в несколько раз ниже минимального размера оплаты труда.

«Первое правило — она [выплата] осуществляется неработающему гражданину. При ее оформлении заявитель уведомляется о том, что он в течение пяти дней со дня начала трудовой или иной деятельности обязан уведомить отделение Пенсионного фонда об этом», — рассказала НТВ заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Краснодарскому краю Елена Некрасова.

От начинающей мамы-блогера сотрудники ПФР потребовали вернуть им 20 тыс. рублей, которые она получила за два месяца — по мнению чиновников, она не имеет права на эти деньги, ведь в тот момент она уже вела свой блог.

Однако стоит ли Войцеховской отчаиваться — пока не ясно. Депутат Госдумы РФ и член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин пояснил «Газете.Ru», что в таких вопросов очень много «подводных камней».

«Юридически они, конечно, могли так сделать. Человек скорее всего имел неосторожность публично рассказать о своем заработке, иначе как бы еще об этом узнали. Это ведь шло без каких-либо налоговых деклараций. Вместе с тем если она сейчас покажет, что ее доходы сократились, возобновление выплат вполне возможно», — уточнил чиновник.

Юридическую правомерность действий сотрудников Пенсионного фонда подтвердила и сенатор, член комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Она считает, что действия сотрудников органов ПФР были в рамках закона. Более того, по ее мнению, мать, которая имеет сторонний доход и официально не трудоустроена, должна быть привлечена к уголовной ответственности.

«Каждый гражданин РФ имеет выбор — именно поэтому наше государство является социальным. Он может работать, зарабатывать и тогда он не получает социальных пособий как малоимущий, ведь он обеспечивают свою семью. С другой стороны, если у ребенка есть заболевание, то мама уделяет ему много времени и просто физически не может столько работать, чтобы достаточно зарабатывать. И тогда государство ей помогает — в зависимости от дохода. Все четко прописано в федеральных законах.

Значит, в этой ситуации доход мамы был таков, что ряда выплат она была лишена, но ни в коем случае не тех, которые выплачиваются всем детям на территории РФ. Если она неофициально трудоустроена, то она вообще подлежит уголовной ответственности, потому что у нас это вообще-то запрещено», — подчеркнула политик в разговоре с «Газетой.Ru»

Между тем адвокат по уголовным делам Инна Сорокина пояснила «Газете.Ru», что такие дела очень сложны и многогранны, но в данном случае все действия ПФР действительно соответствуют законодательству.

«Пенсионный фонд — странное учреждение, но важно понимать, что они действуют по закону. Ведь у нас согласно постановлению правительства РФ № 343 0 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы осуществление компенсационной выплаты» прекращается во многих случаях», — рассказала адвокат.

Юрист уточнила, что основаниями для прекращения выплат могут стать смерть самого инвалида или ухаживающего за ним лица, неисполнение обязанностей опекуном, также, если тому, кто заботится о недееспособном, назначили пенсию. Более того, это касается и выплат пособия по безработице, зарплаты или появления любых других источников доходов.

«К сожалению, у девушки нет основания для обжалования решения ПФР, поскольку в нормативно-правовых документах четко прописано, что доходов быть не должно. По моему мнению, это кощунственно, поскольку, если ребенок болен, лечение может быть очень дорогим. Государство пытается обеспечить таких детей, однако выплаты смешные, некоторым даже на одно лекарство не хватает», — возмутилась Сорокина.

И действительно, в семьях, где заботятся о детях с особыми потребностями, выплат от государства часто не хватает — эксперты считают, что в таких случаях лишать их возможности заработать нельзя.

В частности, правозащитник Антон Потапов рассказал «Газете.Ru», что к нему уже обращались несколько родителей, которые были в шоке от действий ПФР. «Они не понимали, как им быть, ведь за определенное время, когда им необходимы были деньги на врачей, отец подрабатывал, и специалисты пенсионного фонда решили, что они незаконно обогатились», — сказал он.

При этом суд им выиграть не удалось, объяснения, что денег не хватает, не убедило судью в законности действий родителей. По мнению адвоката, нужно кардинально перерабатывать правила начисления пособий.

«Как можно обвинять семьи в том, что они обогащаются? Просто видимо там считают, что больные дети подождут, пока фонды соберут им деньги на лечение, но родители ведь ждать не могут, видя, что на руках умирает сын или дочь. Нужно обращаться во все инстанции и добиваться обжалования»,

— заключил Потапов.

Депутат Олег Шеин, в свою очередь, подчеркнул, что тоже выступает против того, чтобы мам имеющих сторонние доходы лишали выплат. По его мнению, половина людей не могут получить дополнительные пособия потому, что на деле доказать нехватку материальных средств на повседневные нужды оказывается очень тяжело.

«Если говорить про смысловую сторону, то я противник того, что люди должны так строго доказывать, что им необходима социальная поддержка. Но все равно у нас принято считать, что народ является дармоедом, что все пытаются на халяву забрать у государства деньги, поэтому ты должен доказать, что являешься крайне нуждающимся, предоставить справку, а если где-то случайно они подработали на стороне — они должны вернуть все, что далось от государства», — отметил собеседник «Газеты.Ru».