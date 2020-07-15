Обвинили в экстремизме: дело 72-летнего инвалида из Омска

Центральный суд Омска отправил под домашний арест 72-летнего инвалида Владимира Бесхлебного по обвинению в организации экстремистского сообщества, сообщается на странице местного «исполкома Совета народных депутатов РСФСР», председателем которого является пенсионер.

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Задержали Бесхлебного, отрицающего распад СССР, в начале июля — сразу после этого в семь утра в дверь квартиры, где находилась его жена, ворвались трое спецназовцев с оружием в черной форме без опознавательных знаков, рассказали «Новой газете» близкие обвиняемого. С правоохранителями также были два человека в штатском.

Они предъявили женщине постановление о проведении обыска, где было сказано, что, по данным УФСБ России по Омской области, ее супруг готовит «вооруженный захват власти» в стране, что классифицируется как преступление по другой статье, отличной от организации экстремистского сообщества — а именно 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

При обыске силовики изъяли компьютер пенсионера, телефоны, документы — в том числе паспорт советского образца, который Бесхлебный не менял — а также «госпечати РСФСР и другие важные государственные документы».

Вдобавок, обыски прошли у пяти соратников мужчины в двух омских офисах движения, отрицающего распад СССР — «исполком Совета народных депутатов РСФСР». По словам одной из сторонниц Бесхлебного Ларисы Хруцкой, к ней в квартиру пришли с обыском в тот же день, что и к главе омского движения, но она в этот момент уже находилась на работе.

«Позвонили с неизвестного номера: – У вас дома обыск идет. – Какой обыск? У меня муж – инвалид второй группы, дочке 16 лет, а там – автоматчики в черных масках. Она четыре часа пролежала, накрывшись одеялом от страха, потом сутки прийти в себя не могла», — рассказала «Новой газете» женщина.

В ее руки также попало постановление о том, что «Бесхлебный готовит вооруженный захват». «Дальше бред этот читать не стала. Он, кстати – председатель не только исполкома, но и общества «Социальная забота» по совместительству.

Мы – люди мирные, не оппозиция, просто приверженцы СССР. Просила их: смартфон хотя бы оставьте – мне он нужен для связи с семьей, у меня нет денег покупать новый. Нет, все забрали – поскидывали в свои мешки: компьютер, флешки, телефоны, документы по дому, которые к делу вообще не относятся»,

— отметила Хруцкая.

Схожим образом обыски прошли дома у председателя омского отделения «Боевого братства» Евгения Мякишева, который в постановлении указан, как «телохранитель Бесхлебного» и двух других участниц движения Светланы Крайней и Антонины Заболотной.

Нагрянули силовики в тот же день и к Владимиру Жигалину — его в постановлении назвали координатором «экстремистской организации» в пригородном селе Красноярка.

«Пришли двое в черном с автоматами, с ними сотрудник ФСБ, полицейский, привели с собой двоих понятых. Испугали моего внука шестилетнего, бабушку – ей 90 лет, ветеран тыла, имеет много советских грамот, наград», — рассказал мужчина «Новой газете».

Все эти люди были в зале суда, где Бесхлебному избирали меру пресечения по обвинению по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.2 УК).

«Замначальника Следственного отдела УФСБ майор Волков уверенно заявил в суде: «Доказательную базу представим». Вы же видели Владимира Николаевича [Бесхлебного]: он – инвалид, несколько лет назад попал в аварию, ходит с палочкой, не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?», — заявил соратник пенсионера Владимир Жигалин.

«Газета.Ru» направила запрос в УФСБ России по Омской области с просьбой подтвердить информацию о предъявленных Бесхлебному обвинениях.

Тем не менее адвокат Максим Калинов выразил уверенность в разговоре с «Газетой.Ru», что правоохранители не могли прийти к Бесхлебному только из-за его руководства «исполкомом Совета народных депутатов РСФСР» — вероятно, он действительно допустил какое-то правонарушение, считает юрист.

«Скорее всего, он высказывал в соцсетях или на других платформах негативное мнение о государстве. Может, призывал предпринять какие-то действия, чтобы поменять ситуацию в стране, а правоохранители могли принять это за призыв экстремистской направленности. Возможно, выкладывал эти посты человек, который занимается продвижением его группы. Вот так простые вещи вытекают в 282 статью», — пояснил эксперт.

По его словам, чтобы сообщество называлось экстремистским, силовики должны уличить его в публикации постов с призывом свержения государственной власти, подрыва госуправления или поймать на публикациях с выражением негативного отношения к власти или госорганам.

Тем не менее юрист считает, что многие дела, возбужденные по статье 282 УК РФ, заводят необоснованно. «Судят за репосты в соцсетях, выкладывание музыки и так далее. На мой взгляд, многие такие уголовные дела действительно не совсем обоснованы», — заключил Калинов.