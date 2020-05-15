«Верят в бессмертие»: чем опасны COVID-диссиденты

COVID-диссиденты могут усугубить ситуацию с эпидемией коронавируса в России, в то время как в стране фиксируется положительная динамика по заболеваемости. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов.

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«Вопрос диссидентства, веры или неверия относится к плоскости психопатологий. Опасность людей, отрицающих наличие вируса, заключается в том, что они могут стать источником инфекции, в результате чего пострадают окружающие. Подобное мы наблюдаем при отрицании ВИЧ-инфекции, то же относится к людям, которые не верят в безопасность или эффективность вакцинации. Всегда есть процент людей, у которых защитной реакцией психики будет тактика отрицания», — заявил эксперт.

Называет отрицание защитным свойством психики и замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

«В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может. Такие иллюзии сохраняются до тех пор, пока кто-то рядом не заболеет или, не дай бог, умрет. Тогда обрушение защитных конструкций психики может привести к серьезным психологическим травмам», — сообщил специалист РИА «Новости».

При этом диссидентство — это проблема не одной страны или национальности, а всего мира, заявил президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и академик РАН Александр Румянцев. «Всегда есть люди, которые не верят — они, похоже, верят в бессмертие.

Их отрицание усиливает то, что почти 60% заболевших COVID-19 переносят эту инфекцию без клинических проявлений, поэтому диссидентам кажется, что проблем нет. Они могут усугубить ситуацию, потому что, даже если не заболеют инфекцией, будут ее переносчиками»,

— пояснил медик в разговоре с «Газетой.Ru».

Доцент РНИМУ им. Пирогова подчеркнул, что вирус не обращает внимание на то, верит ли в него будущий носитель. «Говорить, что этот вирус страшный или безопасный — значит наделять его эмоциональными качествами. Вирус такими качествами не обладает. Он лишь поражает человека, который до этого с ним не встречался, вызывая у него различные виды болезни. Вирусу абсолютно все равно, как к нему относятся», — отметил Коновалов.

Переубедить людей, отрицающих существование коронавируса, способен только сам COVID-19, считает главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Эта бравада связана с тем, что людей не коснулось, может быть, это напрямую. Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID. И наверняка будут заболевшие, и эти люди смогут рассказать о том, как они болели», — заявил эксперт РИА «Новости».

Тем не менее остальные эксперты уверены, что просветить диссидентов поможет и распространение достоверной научной информации. «Никакого человека нельзя перепрограммировать — можно лишь предоставить информацию в том виде, в котором он сможет ее принять и проанализировать. Нельзя пугать диссидентов инфекцией, предлагая им, например, посетить стационары. Такая тактика, как правило, вызывает негативную реакцию и усиливает эффект отрицания», — пояснил «Газете.Ru» инфекционист Коновалов.

В НМИЦ ДГОИ им. Рогачева уверены, что переубедить людей, отрицающих COVID-19, сложно, но необходимо пытаться с помощью СМИ. «Можно не верить в коронавирус, но неверие подразумевает определенный уровень культуры. Радио, телевидение, политики и врачи объясняют, что происходит на самом деле, но надо, чтобы люди это услышали. Пресса в данном случае должны стоять на стороне научно-обоснованных рекомендаций. Наша задача доводить до населения научные факты», — заключил Румянцев.